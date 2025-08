Incidente contromano in autostrada: terzo caso di un 80enne alla guida e un’altra vittima a Parma

Morto il conducente

Non si fermano gli incidenti in direzione vietata sulle autostrade. E per la terza volta, a provocarlo, è una persone ultraottantenne. È accaduto ieri sulla tangenziale sud vicino allo svincolo Farnese a Parma dove un auto guidata da un 81enne, secondo la Gazzetta di Parma, avrebbe preso la strada contromano. L’anziano si è scontrato con un altro veicolo e in seguito ha coinvolto anche una terza vettura che stava sopravvenendo. Il conducente che ha sbagliato il senso di marcia è morto a causa del sinistro, mentre un uomo di 60 anni e una donna di 40 sono stati trasferiti all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul luogo dell’incidente sono arrivati, oltre ai soccorsi del 118, anche i vigili del fuoco e la polizia Locale. A causa della vicenda, l’Anas ha temporaneamente chiuso il percorso della tangenziale all’altezza del chilometro 5, con obbligo di uscita al chilometro 4 e deviazione sulla viabilità alternativa.

Terzo incidente contromano causato da un ultraottantenne

Tre giorni fa, sull’autostrada Torino Bardonecchia si è verificato un altro incidente che ha causato il ferimento di un 88enne in contromano, il ferimento di altre tre persone e la morte della moglie del conducente, che aveva 87 anni. L’anziano signore aveva inizialmente preso correttamente l’autostrada A32 dallo svincolo di Chianocco, per poi procedere contromano verso Torino. Qualche giorno prima, un altro incidente si era verificato sull’autostrada Milano-Torino, dove un 82enne che stava percorrendo la strada contromano ha provocato la morte di 4 persone, morendo a sua volta per colpa del sinistro. In quel frangente, l’unica sopravvissuta è stata una donna di 37 anni, trasferita all’ospedale milanese di Niguarda.