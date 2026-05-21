La supermedia Youtrend
Sondaggi amari a sinistra: il “campo largo” si stringe, FdI trascina il centrodestra, Vannacci non sfonda
Le notizie di ieri non erano buone, per il centrosinistra, ma quelle di oggi sono davvero disastrose. Il sondaggio dell’istituto Noto per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani ieri dava un recupero di FdI, che guadagna mezzo punto (+0,5%) rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 30 aprile e si attesta al 29,5%, seguito dal Pd al 21,5% che lo perde (-0,5%) e dal calo del Movimento 5 stelle, che si attesta al 13% cala dello 0,5%. Oggi arriva la Supermedia Youtrend dei sondaggi, che attesta come tutto il centrodestra torni a crescere, recuperando un punto nelle ultime due settimane: a trainare la coalizione sono soprattutto Lega e Fratelli d’Italia, in aumento rispettivamente di 0,5 e 0,4 punti, ai danni della sinistra.
Sondaggi, la supermedia penalizza il campo largo di sinistra
E’ invece il “campo largo” a stringersi: perde oltre mezzo punto, penalizzato soprattutto da un calo dello 0,7% per il Movimento 5 Stelle, e quasi azzera cosi’ il suo vantaggio sul centrodestra. FdI si attesta dunque al 28,2% (+0,4), seguito dal Pd al 22,2% (-0,1) M5S al 12,5 (-0,7) Forza Italia 8,3 (+0,1) Lega 7,1 (+0,5) Verdi/Sinistra 6,5 (stabile) Futuro Nazionale 3,6 (stabile) Azione 3,0 (stabile) Italia Viva 2,5 (+0,1) +Europa 1,5 (+0,1) Noi Moderati 1,2 (stabile).
La Supermedia delle coalizioni già esistenti dice che il Centrodestra è al 44,9% (+1,0), il Centrosinistra al 30,3 (+0,1), M5S 12,5 (-0,7) Terzo Polo 5,5 (+0,1). Con il grillini, Azione e Iv il Campo largo sale al 45,2% ma perde colpi (-0,6). I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 20 maggio), Demos (8 maggio), EMG (14 maggio), Only Numbers (13 e 14 maggio), Piepoli (15 maggio), SWG (11 e 18 maggio) e Tecne’ (8 e 16 maggio).
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