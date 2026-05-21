Sondaggi amari a sinistra: il “campo largo” si stringe, FdI trascina il centrodestra, Vannacci non sfonda

Foto: ansa / RICCARDO ANTIMIANI (23 marzo 2026 )

La supermedia Youtrend

Le notizie di ieri non erano buone, per il centrosinistra, ma quelle di oggi sono davvero disastrose. Il sondaggio dell’istituto Noto per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani ieri dava un recupero di FdI, che guadagna mezzo punto (+0,5%) rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 30 aprile e si attesta al 29,5%, seguito dal Pd al 21,5% che lo perde (-0,5%) e dal calo del Movimento 5 stelle, che si attesta al 13% cala dello 0,5%. Oggi arriva la Supermedia Youtrend dei sondaggi, che attesta come tutto il centrodestra torni a crescere, recuperando un punto nelle ultime due settimane: a trainare la coalizione sono soprattutto Lega e Fratelli d’Italia, in aumento rispettivamente di 0,5 e 0,4 punti, ai danni della sinistra.

Sondaggi, la supermedia penalizza il campo largo di sinistra

E’ invece il “campo largo” a stringersi: perde oltre mezzo punto, penalizzato soprattutto da un calo dello 0,7% per il Movimento 5 Stelle, e quasi azzera cosi’ il suo vantaggio sul centrodestra. FdI si attesta dunque al 28,2% (+0,4), seguito dal Pd al 22,2% (-0,1) M5S al 12,5 (-0,7) Forza Italia 8,3 (+0,1) Lega 7,1 (+0,5) Verdi/Sinistra 6,5 (stabile) Futuro Nazionale 3,6 (stabile) Azione 3,0 (stabile) Italia Viva 2,5 (+0,1) +Europa 1,5 (+0,1) Noi Moderati 1,2 (stabile).

La Supermedia delle coalizioni già esistenti dice che il Centrodestra è al 44,9% (+1,0), il Centrosinistra al 30,3 (+0,1), M5S 12,5 (-0,7) Terzo Polo 5,5 (+0,1). Con il grillini, Azione e Iv il Campo largo sale al 45,2% ma perde colpi (-0,6). I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 20 maggio), Demos (8 maggio), EMG (14 maggio), Only Numbers (13 e 14 maggio), Piepoli (15 maggio), SWG (11 e 18 maggio) e Tecne’ (8 e 16 maggio).