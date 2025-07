Quel testimone che Paolo Borsellino consegnò ai ragazzi del “Fronte”

Settembre 1990, a Siracusa si schiattava di caldo, ma le feste del Fronte della Gioventù dovevano peregrinare per l’Italia e fare proseliti, costruire la generazione diversa, creativa, aperta, perennemente laboriosa. Eravamo già stati a Spoleto e Assisi, saremmo transitati per Roma e poi Santa Severa. Ma quella festa non la dimenticherò mai. Nel campeggio una piscina bella e grande, nella piazza principale m’incollai come sempre la realizzazione del palco a fianco al Duomo, ovunque pietra, grigio lava o bianca calcarea e sole, luce, vento tiepido.

Eravamo i soliti quattro gatti senza un soldo che pretendevano di realizzare eventi da mille e una notte. I ragazzi inarrestabili di Colle Oppio, gli universitari di Fare Fronte, i militanti della Trieste Salario e poi la nidiata dei “non conformi” sparsi per l’Italia, da Verona, Firenze, Milano, più i siciliani di Catania, Palermo e Siracusa, infine la realtà-prodigio della Comunità Giovanile di Busto Arsizio.

Che meraviglia ritrovarsi senza aspirare a candidature e posti di potere, un’aria fresca che voleva spazzare via l’odore rancido del nostalgismo per sognare una vittoria proibita. Il Movimento Sociale era colpito dall’anatema, uscire anche solo dalle sezioni per vivere gioiosamente la propria militanza sembrava impossibile, come ammonivano i tanti ragazzi morti nelle strade.

Sulle bandiere finalmente simboli nuovi, Corto Maltese su ogni grafica e vicino a sé un gabbiano ad ali spiegate sembrava indicargli la rotta per l’avventura successiva.