Tre feriti, 44 arresti e automobili in fiamme: caos dopo la semifinale tra Arsenal e Paris Saint Germain (video)

I disordini dopo la partita

Una notte di follia e caos ha accompagnato la vittoria per 2 a 1 del Paris Saint-Germain in semifinale di Champions League contro l’Arsenal dopo il fischio finale al Parco dei principi, lo stadio più importante della Capitale. La prefettura della capitale ha riferito di 44 arresti. Inoltre, Le Figaro ha sottolineato che in una strada perpendicolare agli Champs-Élysées, dove tanti sostenitori del Psg si erano radunati per celebrare l’accesso del loro club alla finale di Champions League, un autoveicolo ha investito tre persone. A quanto pare, uno dei feriti è stato ricoverate perché in condizioni critiche dopo l’incidente, mentre gli altri due sono stati ricoverati con relativa urgenza.

Successivamente il veicolo è stato incendiato in Avenue Marceau, non distante dagli Champs-Elysees, prima di esplodere come si vede nei video diffusi sui social. Oltre all’automobile in fiamme, un giornalista dell’Afp ha riferito di aver visto un altro mezzo municipale in fiamme non lontano. Già nel pomeriggio si erano verificati disordini, dopo che alcuni tifosi si sono riversati verso lo stadio senza il biglietto per la partita. Tuttavia, all’inizio la serata era stata relativamente calma, e caratterizzata soltanto da qualche richiamo della polizia per disperdere la massa di persone, con lo scopo di ripristinare il flusso del traffico. All’una e mezza di mattina, però, stando alle fonti di polizia, erano già stati registrati 19 arresti.

Il caos della semifinale e la rivalità nella curva del Psg

La tensione generata dalle tifoserie a Parigi però non si ferma all’ultima semifinale di Champions League. Sugli spalti del Paris Saint-Germain ci sono due gruppi differenti, che in passato si sono fronteggiati in una faida sanguinosa: il 28 ottobre del 2010, gli anarchici della curva multietnica Autueil uccisero il capo ultrà dei Kop of Boulogne, un 37enne con ideali di destra. Sebbene alcune sezioni della curva Boulogne siano state chiuse, quelle dell’Autueil sono ancora aperte.

Poi ci sono i Block Parisii, che dopo lo scioglimento dei gruppi del Kop of Boulogne hanno preso il loro posto: nel 2021 contavano duecento membri e sono noti nell’ambiente della tifoseria per i “colloqui di lavoro” con cui selezionano i nuovi membri della firm. In passato, secondo la Gazzetta dello sport, anche loro furono esclusi dagli ingressi al Parco dei principi dalla proprietà qatariota del Psg, dopo l’esposizione di uno striscione riferito a una rissa mancata con i tifosi rivali dell’Olympique Lione.