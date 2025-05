Miracolo a Milano, Inter-Barcellona da infarto! Tifoso si accascia, il cuore si ferma, defribillato quattro volte

Il match del secolo

Il titolo è scontato: un match da infarto. E in effetti, stava per farne le spese un tifoso nerazzurro. Il suo cuore si è fermato all’improvviso, probabilmente a causa dello stress prolungato dovuto all’altalena di reti. La partita Inter-Barcellona si era conclusa da circa un quarto d’ora con la vittoria in extremis dei neroazzurri ed era iniziata la lenta processione dei tifosi verso le uscite dallo stadio San Siro di Milano, dopo l’impresa che ha regalato alla squadra di Inzaghi l’accesso alla finale di Champions League, quando uno degli spettatori si è sentito male e si è accasciato a terra. Immediati i soccorsi. L’uomo, un tifoso dell’Inter di poco più di 40 anni e senza alcun apparente fattore di rischio, “è stato defibrillato 4 volte, intervallate dal massaggio cardiaco. Alla quarta è ricomparso il ritmo”, spiega all’Adnkronos Salute Alessandro Geddo, responsabile del servizio sanitario stadio San Siro.

Inter-Barcellona, l’infarto e il salvataggio in extremis

“A fine partita, durante il deflusso dal secondo anello, settore blu – ricostruisce il medico – questo giovane tifoso ha avuto un arresto cardiaco”, una persona “senza particolari patologie. E’ stato soccorso dalla pattuglia in loco, poi sono arrivato io e la mia équipe. Dopo la ricomparsa del ritmo cardiaco, il paziente è stato intubato e messo in coma farmacologico”. Dopo la stabilizzazione, l’uomo “è stato portato alla Rianimazione dell’ospedale San Carlo” di Milano. “Era in respiro spontaneo – chiarisce Geddo – Domani dovrebbe essere svegliato e ad oggi non risultano segni di compromissione neurologica”.

Quest’anno, racconta il medico, “è la seconda volta” che si verifica un episodio simile “a San Siro. In media accade 2 volte all’anno. L’altro caso è capitato circa 4 mesi fa, e il paziente è completamente tornato ristabilito. Era una persona con fattori di rischio, mentre quest’ultimo paziente no”. L’uomo che si è sentito male sugli spalti ieri dopo Inter-Barcellona “era con un amico che è stato il primo a iniziare già il massaggio cardiaco. E’ questa la chiave di volta – assicura il camice bianco – prima si inizia a massaggiare e meglio è”. Cosa può aver inciso sul malore di una persona così giovane? “Non è possibile dirlo – risponde Geddo – anche perché non conosciamo eventuali fattori di rischio individuali”. Lo stress di un match carico di emozioni e colpi di scena può aver contribuito? “Sicuramente lo stress può avere un’incidenza su questo tipo di eventi ed è ben noto che durante situazioni di alta emotività con il rilascio di catecolamine c’è un rischio aumentato di spasmo coronarico o anche di ischemia franca”, conclude l’esperto.