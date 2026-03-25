All’europarlamento il libro verità sui Maranza di Arditti e Gallicola. Fidanza: “Paghiamo una mentalità lassista”

"Piumini e catene"

Il tema dei maranza arriva al Parlamento europeo con la presentazione del libro “Piumini e catene” di Roberto Arditti e Alessio Gallicola. Si tratta del racconto di 12 storie di cronaca «è un viaggio dentro al mondo dei maranza” spiega il vicedirettore del Tempo Gallicola che spiega «abbiamo scattato la fotografia di un fenomeno sociale che ci preoccupa parecchio perché sappiamo che se non affrontato ci può travolgere. I maranza non sono un’organizzazione mafiosa strutturata, ma un’onda fluida che rischia di travolgerci. La nostra fotografia è perché vogliamo dare un apporto a chi deve decidere».

Arditti: “Maranza fenomeno da conoscere e combattere”

«È un fenomeno presente in molte città d’Europa. Si tratta di ragazzi di seconda e terza generazione, di famiglie che sono arrivate in Italia e che si sono integrate, ma una piccola quota dei loro figli o nipoti si affida alla contestazione del sistema che sconfinano nella criminalità. Bisogna fare la distinzione in tema di immigrazione tra chi si comporta bene e chi male, come i maranza: è un fenomeno da conoscere e combattere», afferma Arditti.

Fidanza: fenomeno che non riguarda solo l’Italia

«È un momento di confronto importante su un fenomeno che non riguarda soltanto l’Italia, l’esplosione del disagio e della violenza giovanile, spesso collegato alle seconde e terze generazioni di giovani stranieri non pienamente integrati. È diventato un tema europeo su cui l’Europa deve confrontarsi – ha spiegato l’eurodeputato Ecr-FdI, Carlo Fidanza – perché chiama in causa la difesa dei confini da un modello di immigrazione incontrollato. Il tema dell’integrazione degli stranieri nelle nostre società, il tema del presidio della legalità nelle nostre città, la sicurezza come precondizione di libertà. È un tema nazionale, un tema che riguarda certamente le nostre città, ma è anche un tema europeo perché l’Europa per troppo tempo ha abdicato ad avere un ruolo in questo e ha veicolato una mentalità lassista che purtroppo oggi paghiamo».