La danza dei coltelli, l’ultima provocazione dei maranza contro il governo: “La lama ci serve guadagnare” (video)

A "Dritto e Rovescio" documentata l'ennesima provocazione delle baby gang. Del Debbio si infuria: "Il coltello vi serve per commettere reati"...

“La danza dei coltelli” in strada come strumento di intimidazione. Una danza macabra, una provocazione al decreto Sicurezza e un’ammissione di colpa. “Il coltello serve a sentirci forti e a ottenere un guadagno immediato”. Lo afferma il “maranza” ospitato da Del Debbio che commenta la bravata dei suoi coetanei in studio. Spregiudicatezza senza limiti e intenzione di delinquere: sono le due sfide al governo, alla sicurezza, al buon senso che emergono da due servizi preziosi realizzati dalla troupe di Dritto e Rovescio su Rete 4. “Abbiamo ascoltato dei maranza che hanno accettato di incontranrci a volto coperto e a condizione di non specificare il luogo della chiacchierata”. Così spiega l’inviata Mediaset. “E’ il nostro ballo, tipica danza africana”.

I maranza provocano le istituzioni con la “danza dei coltelli”

A nulla gli importa che con un coltello abbia perso la vita uno studente egiziano 19enne a La Spezia. A nulla importa loro capire che c’è un’emergenza giovani col coltello ini tasca. A lpunto che si spiega la stretta del governo per il porto ingiustificato di armi e strumenti da taglio, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni. Vietate lame superiori agli 8 centimetri, e superiori ai 5 centimetri se pieghevoli e dotate di blocco della lama o apribile con una sola mano. La norma consente anche l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie, come la sospensione della patente, e introduce una responsabilità pecuniaria per i genitori in caso di violazioni commesse da minori. Previsto il divieto assoluto di vendita e cessione di coltelli e strumenti atti a offendere ai minori di 18 anni. Insomma, la provocazione alla sicurezza delle persone è servita.

La danza dei coltelli, il maranza: “Ci serve per ottenere un guadagno”

Ma non finisce qui. Nel secondo video qui di seguito, Del Debbio dà la parola a un ragazzo che giustifica il comportamento dei suoi coetanei in modo inaccettabile per il vivere civile e per la sicurezza delle persone. Infatti il conduttore con la calma olimpica che in certi casi vale più di un’invettiva tira le somme: “Insomma il coltello serve per commettere un reato”. E infatti il giovane, tra lo sconcerto e la rabbia dello studio” legittima” l’uso del coltello per ottenere qualcosa: cibo, denaro. Insomma un uso intimidatorio del coltello per ottenere un guadagno. Dove siamo arrivati… Dall’intervista vien fuori una legittimazione della violenza inaccettabile. In studio – tra gli altri- c’è l’attrice e conduttrice tv Francesca Manzini che lo stronca: “Non lo devi proprio usare il coltello. Per guadagnare, si guadagna lavorando. Non posso sentirmi minacciata, impotente e tu grande e grosso perché mi stai minacciando e questo è il modus vivendi tuo”.

