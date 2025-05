Roland Garros, Berrettini annuncia il forfait, Sinner è già lì: pronto per la rivincita con Alcaraz. Il tabellone di Jannik

Partita doppia

La delusione per la mancata partecipazione del tennista romano concentra tutte le aspettative e le speranze sul campione di Sesto Pusteria appena arrivato a Parigi da numero uno. Sorteggiato il tabellone maschile: Djokovic e Zverev nella metà di Sinner

Le aspettative si moltiplicano alla notizia dell’arrivo di Sinner sui campi di Parigi oggi (22 maggio ndr), prima ancora che il sorteggio del tabellone del Roland Garros abbia inizio (alle ore 14). Ma, a fare da amaro contraltare, la delusione dell’annuncio del forfait di Matteo Berrettini al torneo d’oltralpe a causa di un infortunio agli addominali. Inoltre, tra gli azzurri oltre al numero 1 del mondo e al carrarese saranno presenti ovviamente Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Luca Nardi.

Matteo Berrettini dà forfait al Roland Garros 2025, Sinner è già lì

«Ciao a tutti, purtroppo ho dovuto prendere la difficilissima decisione di ritirarmi dal Roland Garros. Non c’è abbastanza tempo per sentirmi pronto al 100% a competere al livello necessario. Non vedo l’ora di competere sull’erba e mi sto già preparando con la mia squadra. Sono molto grato per il sostegno che sento da tutti voi e non vedo l’ora di tornare in campo». Dunque, l’annuncio ufficiale arriva direttamente dai social del tennista: Matteo Berrettini dà forfait al Roland Garros 2025.

Roland Garros, il percorso di Sinner

Jannik Sinner inizierà la sua avventura al Roland Garros 2025 contro Arthur Rinderknech secondo il sorteggio del tabellone del singolare maschile. Il numero uno del ranking sfiderà al primo turno dello Slam parigino il francese, numero 72 al mondo. Agli ottavi del torneo, Sinner potrebbe poi vedersela con Fils, mentre ai quarti è possibile il confronto con l’amico Draper. In semifinale, per l’azzurro potrebbe esserci il match con Zverev o Djokovic.

E Alcaraz? Come accaduto a Roma, Sinner potrà sfidare lo spagnolo (numero 2) solo all’ultimo atto del torneo. Ecco quale sarà il percorso del fuoriclasse azzurro al Roland Garros.

Tutte le sfide in tabellone

Sinner inizierà il tuo torneo contro il francese Rinderknech. Nel secondo turno, Jannik sfiderà il vincente del match tra Atmane e Gasquet, mentre al terzo turno potrebbe esserci il confronto con uno tra Davidovich Fokina, Lehecka o Thompson.

Agli ottavi, la possibilità è di vedere un match contro Arthur Fils o Andrei Rublev, mentre tra i possibili avversari ai quarti ci sono Jack Draper, Alex de Minaur e il giovanissimo Jakub Mensik.

I big Alex Zverev, Novak Djokovic e Daniil Medvedev potranno sfidare Sinner solo in semifinale. Mentre all’ultimo atto del torneo, oltre a Carlos Alcaraz – testa di serie numero 2 e campione in carica – tra i possibili avversari potrebbero esserci Taylor Fritz, Casper Ruud o Lorenzo Musetti. Tutti inseriti nella parte bassa del tabellone presidiata da Alcaraz, che ha appena battuto Sinner in finale agli Internazionali d’Italia.

L’annuncio sui social del tennista romano

Intanto, dai suoi profili social, il campione romano soprannominato “The Hammer” (Il martello) per la potenza dei suoi colpi, ha spiegato che nonostante l’intenso allenamento, non si sente ancora pronto per affrontare partite al meglio dei cinque set. Questa decisione segna la quarta assenza consecutiva di Berrettini dallo Slam parigino, un torneo che gli ha sempre riservato emozioni contrastanti. E il tennis italiano si divide tra speranza e delusione… Nel frattempo, però, in assenza di Berrettini, l’attenzione si concentra completamente su Jannik Sinner, che arriva a Parigi come numero 1 del mondo. Ma procediamo con ordine.

Infortuni e fortune alterne

Come spiega nel dettaglio tra gli altri Italpress, dunque, il 29enne tennista romano, n.28 del ranking, in lacrime dopo il ritiro contro Casper Ruud agli Internazionali d’Italia dieci giorni fa, è dunque nuovamente costretto a rinunciare allo Slam parigino che ha giocato per l’ultima volta nel 2021. In quell’occasione aveva raggiunto per la prima volta la seconda settimana, fermato solo da Novak Djokovic, con più di qualche rimpianto, nei quarti di finale. Nelle precedenti partecipazioni era stato sconfitto due volte al terzo turno (2018 e 2020) e una al secondo (2019).

E ancora. Berrettini si era infortunato nel corso del secondo set del match di secondo turno alla Caja Magica di Madrid contro lo statunitense Giron: portato comunque a termine vittoriosamente quell’incontro, si era poi dovuto ritirare nel turno successivo contro il britannico Draper dopo aver perso il primo set. Tornato a giocare al Foro Italico dopo tre anni d’assenza, “The Hammer” aveva battuto il britannico Fearnley. Ma poi nel turno successivo si era dovuto nuovamente ritirare all’inizio del secondo set contro Ruud. E del resto, non è la prima volta che l’azzurro si ritrova purtroppo ad avere a che fare con un infortunio del genere: gli era già accaduto all’Australian Open e alle Nitto ATP Finals nel 2021. E, ancora, a Montecarlo nel 2023.

Dunque, la scelta di Berrettini riflette la sua consapevolezza dei limiti fisici attuali e la volontà di concentrarsi su tornei su superfici più congeniali, come l’erba. La sua carriera ha visto momenti di grande successo, come la finale a Wimbledon nel 2021. Ma anche periodi di difficoltà legati a infortuni. Il forfait al Roland Garros, allora, potrebbe essere un passo strategico per preservare la sua carriera e puntare a risultati migliori in futuro.

Berrettini salta Parigi: tutta l’attenzione punta su Sinner

In assenza di Berrettini, dunque, come anticipato in apertura, l’attenzione si concentra su Jannik Sinner, che arriva a Parigi come numero 1 del mondo. Come rilevato nei giorni scorsi al termine del torneo capitolino degli Internazionali, Sinner ha recentemente interrotto una striscia di 26 vittorie consecutive, ma la sua determinazione e il suo talento lo rendono uno dei favoriti per il titolo. La sua presenza al Roland Garros allora rappresenta una speranza per il tennis italiano, che vede in lui il possibile erede delle glorie passate.