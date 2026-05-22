Nuovi Giochi della Gioventù, la carica dei 6.000: 11 discipline per 4 giorni di sport e divertimento

Dal 26 al 29 maggio

Dal 26 al 29 maggio Roma accoglierà la Fase finale Nazionale dei Nuovi Giochi della Gioventù: la più grande manifestazione sportiva scolastica d’Italia, che porterà nella Capitale studenti, insegnanti e accompagnatori provenienti da tutte le regioni del Paese. Quattro giorni di sport, gioco di squadra, spirito di gruppo, incontri coi campioni, attività educative e alti momenti istituzionali, con i giovani studenti-atleti che nel corso di tutto l’anno hanno gareggiato sul campo, vincendo le sfide nei rispettivi territori, si contenderanno il titolo di campioni nazionali.

Quattro giorni di eventi sportivi che coinvolgeranno sui campi complessivamente 6.000 persone: oltre 4.500 tra studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 1.500 tra insegnanti, accompagnatori e docenti di sostegno, che arrivano a Roma dopo aver primeggiato nelle fasi d’istituto, poi provinciali e infine regionali.

Saranno 11 le discipline sportive nelle quali saranno impegnati: atletica leggera, pallavolo, calcio a 5, pallacanestro, pallamano, rugby tag, badminton, nuoto, basket, sitting volley e, a carattere dimostrativo, il pickleball.

Sport antichi e nuovi, che raccontano l’essenza dei Giochi della Gioventù: un appuntamento che si rinnova e che guarda al futuro, coinvolgendo sempre più giovanissimi e con una scelta ancora più ampia di discipline sportive.

Non è una tradizione ma una reinvenzione che quest’anno propone per la prima volta un format da grande evento internazionale, per fare il tifo e festeggiare i piccoli di oggi, che saranno i campioni di domani.

L’evento è ideato e promosso in sinergia dal Ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ed è realizzato da Sport e Salute, con il supporto del Ministero della Salute, del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, e del Ministro per le Disabilità, con il sostegno della 7° Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera dei Deputati, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico in attuazione della legge 25 marzo 2025, n. 41, approvata all’unanimità dal Parlamento.

Apertura dal 26 maggio

Si comincia il 26 maggio con la cerimonia d’apertura a Piazza del Popolo, a partire dalle 17.00 con l’arrivo delle delegazioni e la loro sfilata con i cartelli identificativi. Alle 17.30 inizierà la cerimonia con i saluti istituzionali, l’inno di Mameli cantato dal Coro giovanile dell’Orchestra italiana del Cinema, ed uno show tra musica e divertimento, per dare la carica e proiettare i ragazzi in un’atmosfera sportiva.

Seguono due giorni di gare, il 27 e 28 maggio, distribuiti su più siti sportivi della Capitale: lo Stadio Olimpico accoglierà le squadre nelle sfide di atletica leggera e baskin, le piscine del Foro Italico quelle di nuoto, lo Stadio della Farnesina le competizioni di pallamano e pallacanestro, il centro sportivo “la Sapienza Sport” a Tor di Quinto le gare di rugby tag e il badminton, il Centro di Preparazione Olimpica CONI dell’Acqua Acetosa i match di calcio a 5, mentre il Centro Preparazione Paralimpica del CIP “Tre Fontane” vedrà le competizioni di pallavolo e sitting volley.

Accanto alle competizioni sportive, ogni giorno sono previsti laboratori interattivi, workshop per insegnanti, contributi su alimentazione, prevenzione, inclusione, primo soccorso e incontri con i campioni tra i quali Andrea Lucchetta, Filippo Magnini, Manuel Bortuzzo, Alessia Filippi, Manuela Di Centa e Luca Dotto.

La kermesse si chiuderà venerdi 29 maggio in uno dei luoghi simbolo dello sport italiano: lo Stadio Olimpico che accoglierà dalle 12.00 la cerimonia di premiazione.

Tutte le delegazioni riunite, cento premiazioni suddivise per categoria e disciplina, il Premio Giochi della Gioventù e il Premio Fair Play.

L’obiettivo è raccontare lo sport non più come momento isolato e fine a se stesso ma come pilastro del percorso scolastico e di crescita delle nuove generazioni.

Il programma dei Nuovi Giochi della Gioventù

Martedì 26 maggio | Piazza del Popolo

Cerimonia d’apertura

ore 17.00: sfilata delle rappresentative

ore 17.30: saluti istituzionali e show

Mercoledì 27 e giovedì 28 maggio | Più impianti sportivi di Roma

Gare e competizioni nelle dieci discipline

laboratori educativi e incontri con i campioni

Venerdì 29 maggio | Stadio Olimpico

dalle ore 9.30: Premiazioni

dalle ore 12.00: Cerimonia di conclusione, premiazione “Premio Fair Play”, premiazione “Premio Giochi della Gioventù 2026”

Discipline

Atletica leggera, Pallavolo, Calcio a 5, Pallacanestro, Pallamano, Rugby tag, Badminton, Nuoto, Baskin, Sitting volley, Pickleball a carattere dimostrativo.