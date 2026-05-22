“La sinistra riparte dai bagni woke e piega la biologia all’ideologia”. Parla Fabrizio Rossi

Foto: ufficio stampa / ufficio stampa (22/05/26)

Intervista esclusiva

Il deputato di Fratelli d'Italia racconta al Secolo d'Italia il caso del presidente della Provincia di Grosseto che con la fascia istituzionale si è fatto fotografare davanti a un bagno scolastico “gender neutral toilet” riservato, tra gli altri, a sirene, alieni e a Batman

I bagni: sono loro la nuova frontiera della cultura “woke” della sinistra. O almeno questo è quello che viene facile pensare guardando l’attività del presidente della provincia di Grosseto, Francesco Limatola. L’esponente del Partito democratico, evidentemente molto impegnato nel suo ruolo di amministratore del territorio, ha trovato il tempo di farsi fotografare con la fascia di Presidente della provincia e dunque in veste ufficiale, di fronte a un servizio igienico dell’Its Eat, l’istituto tecnologico superiore dedicato a enogastronomia, accoglienza e turismo. L’amministratore ha indossato il vessillo istituzionale, come accade nelle cerimonie ufficiali, per una ragione altamente valoriale: salutare un adesivo posto sulla porta del bagno con scritto “gender neutral toilet” e raffigurante e che oltre alle immagini tradizionalmente usate per indicare persone con disabilità, donne incinta, uomo e donna, riporta tra gli altri anche un alieno, un batman, una sirena e altre figure tra il serio e il mitologico.

E il caso sarebbe passato sottotraccia, quasi nell’alveo della normalità, se non fosse stato per il deputato di Fratelli d’Italia e già vicesindaco di Grosseto, Fabrizio Rossi, che sui suoi canali social ha pubblicato la foto. Il Secolo d’Italia lo ha intervistato per parlare del curioso caso toscano.

Onorevole Rossi, ci sono tanti alieni e sirene a Grosseto?

A quanto pare sì e hanno anche necessità di sapere dove andare ad espletare le loro necessità fisiologiche… Al di là delle battute ho sollevato questa vicenda con un post, appellandomi ironicamente a Giacomo Leopardi “non so se il riso o la pietà prevale” perché davvero questa vicenda è ridicola se non addirittura comica. Se non fosse che il Presidente della Provincia con tanto di fascia tricolore è andato ad inaugurarli…

Che tipo di risposte ha ricevuto dai cittadini dopo aver pubblicato sui social la foto di Limatola di fronte alla porta del bagno?

L’ironia si è sprecata, dalla discriminazione di Robin separato da Batman fino a cose ben più volgari. Ma davvero c’è da riflettere. E viene da chiedersi se questa deriva woke o le famigerate teorie gender vogliano occuparsi dei wc, soprattutto in un istituto dove si fa formazione ai giovani. Forse dietro c’è molto di più. A parte, ovviamente la figuraccia che questa storia fa fare alla provincia di Grosseto.

Lei ha rivestito e riveste ruoli istituzionali molto importanti a Grosseto e per Grosseto, visto che rappresenta il territorio anche a Montecitorio. Da persona delle istituzioni cosa pensa di un presidente della Provincia che indossa la fascia istituzionale per fare una foto di fronte a un servizio igienico che ritrae batman? Sono queste le risposte che chiede il territorio?

Sinceramente rimango allibito dalla mancanza di senso delle istituzioni da parte di chi dovrebbe avere un’alta considerazione dei cittadini che rappresenta; io non mi sono mai permesso di comportarmi così, ma a quanto pare resta suddito di una sub cultura che viene prima delle istituzioni e delle legittime sensibilità, a partire da quelle delle donne che hanno diritto ad avere un luogo accurato e igienicamente consono alle loro esigenze, senza dividerlo con altri. Quello che viene proposto come ‘moderno’ dalla cosiddetta cultura ‘woke’ in realtà è solo un ritorno al passato, un passo indietro, senza nessuna considerazione delle donne. Vorrei proprio sapere cosa ne pensano le femministe del Pd e di sinistra. E anche i cattolici.

Guardando oltre i confini nazionali, a partire dal Regno Unito, pare che il tema dei servizi igienici woke sia particolarmente rilevate. Crede che anche in Italia i bagni possano diventare la nuova priorità politica di Schlein e del Pd toscano?

A quanto pare la sinistra riparte dai wc. Dichiarandoli così importanti da presentarsi con la fascia istituzionale. Siamo abituati a tutto in Toscana, da questo Pd. Anche a piegare la biologia all’ideologia. Sono dei sudditi del nuovo credo aperto alle farlocche teorie gender, giocano con i supereroi nei wc, sorridenti nel mettere una gonna a un uomo e includere robot e sirenette, ma dimenticano i veri problemi della gente. E anche questo caso, purtroppo, lo dimostra.