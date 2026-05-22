Pensioni, aumenti fino a 1.000 euro (con gli arretrati) da giugno: ecco a chi spettano e perché

Cedolini

Aumenti, arretrati, trattenute fiscali e nuovi ricalcoli: per milioni di pensioni italiani il cedolino Inps di giugno 2026 sarà diverso dal solito. In alcuni casi gli assegni saranno più alti grazie agli arretrati e agli adeguamenti previsti dalla legge di Bilancio, in altri potrebbero scattare conguagli e trattenute fiscali che ridurranno l’importo finale accreditato.

Tra le novità più importanti ci sono gli aumenti destinati ai grandi invalidi per causa di servizio che percepiscono l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore. L’Inps, con il messaggio n. 1269 del 14 aprile 2026, ha confermato che gli incrementi scatteranno dal cedolino di giugno con effetto retroattivo dal 1° gennaio.

Chi riceverà gli aumenti più alti

Per i beneficiari inseriti nella fascia più elevata l’assegno salirà da circa 878 euro fino a 1.000 euro al mese, con un aumento di 122 euro mensili. Nel pagamento di giugno arriveranno anche gli arretrati maturati nei primi cinque mesi dell’anno, per un totale di circa 610 euro.

Incrementi previsti anche per la fascia intermedia: l’importo mensile passerà da circa 439 euro a 500 euro, con un aumento di 61 euro al mese e arretrati pari a circa 305 euro.

Gli importi aggiornati saranno accreditati automaticamente dall’Inps senza bisogno di presentare nuove domande.

Perché cambiano i cedolini delle pensioni di giugno

Il mese di giugno è tradizionalmente uno dei più delicati per i pensionati perché nei cedolini vengono inseriti: conguagli Irpef; addizionali regionali e comunali; recuperi fiscali; arretrati; rivalutazioni legate all’inflazione. Per questo motivo alcuni pensionati potrebbero trovare assegni più alti del previsto, mentre altri potrebbero subire trattenute o riduzioni temporanee.

Secondo l’Inps, le variazioni dipendono soprattutto dalle verifiche fiscali sui redditi dichiarati e dagli adeguamenti introdotti nel 2026.

A chi spettano gli arretrati

Gli aumenti riguardano i grandi invalidi che hanno scelto l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore al posto dell’assistenza diretta prevista dalla normativa. La disciplina è contenuta nel DPR n. 915 del 1978 ed è stata aggiornata dalla legge n. 199/2025 dopo anni senza modifiche degli importi.

L’obiettivo è rafforzare il sostegno economico per chi convive con disabilità gravissime e affronta spese assistenziali sempre più elevate.

Come controllare il nuovo importo della pensione

I pensionati possono verificare il cedolino di giugno direttamente sul sito Inps accedendo con: Spid; Carta d’identità elettronica; Carta nazionale dei servizi. Nel fascicolo previdenziale sarà possibile controllare: aumenti; arretrati; trattenute fiscali; eventuali integrazioni. In caso di dubbi o anomalie è possibile rivolgersi ai patronati oppure contattare direttamente l’Inps per ricevere chiarimenti.