Meloni omaggia Almirante con la foto simbolo della destra: “Resta la forza delle idee”

Foto: wikipedia / pubblico dominio

A 38 anni dalla scomparsa

Giorgia Meloni ricorda Giorgio Almirante. La premier lo fa sui suoi canali social, condividendo la foto che il segretario del Movimento Sociale Italiano scelse per il manifesto “… Noi possiamo guardanti negli occhi” diventato iconico per la destra e riconoscibile per tutti. A 38 anni dalla scomparsa del politico e giornalista, che è stato anche direttore de Il Secolo d’Italia, la presidente del Consiglio e di DFdI scrive: «Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Giorgio Almirante, il mio pensiero va a una figura che ha segnato profondamente la storia della destra italiana. Di lui restano il carattere, la forza delle idee, l’amore per l’Italia e una concezione della politica vissuta con passione, dignità e rispetto. Un ricordo che continua a vivere nel percorso della destra italiana e nella memoria di una comunità politica che, ancora oggi, non si risparmia, per aggiungere il proprio pezzo di cammino, con coraggio e determinazione».

Il ricordo di La Russa

A farle da eco è Ignazio La Russa, oggi Presidente del Senato. Lui che Giorgio Almirante lo ha conosciuto e che con lui ha condiviso un pezzo di cammino politico, scrive su facebook: «A 38 anni dalla sua scomparsa ricordiamo e rendiamo omaggio alla figura di Giorgio Almirante. Un uomo che ha dedicato la sua vita alla politica e alla Nazione, con coerenza, passione e profondo rispetto delle Istituzioni repubblicane e dell’avversario politico, come quando tra lo stupore generale, arrivò a Botteghe Oscure per rendere omaggio alla salma di Enrico Berlinguer».

Donzelli commenta post di Meloni: mai abbastanza grati

Da via della scrofa anche il responsabile dell’organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, ricorda il fondatore del Movimento sociale, commentando il post di Meloni: «Non saremo mai abbastanza grati a chi in anni molto più difficili ha lastricato con sudore, sacrificio, visione e generosità il sentiero che ci ha consentito oggi di essere alla guida dell’Italia». E a completare il ricordo anche una frase sui suoi canali social personali, con la foto di Almirante che stringe tra le mani Il Secolo d’Italia, e una frase presa in prestito da Dante, riportata nel Purgatorio canto XXII: «Facesti come quei che va di notte,che porta il lume dietro e sé non giova, ma dopo sé fa le persone dotte».

Bignami scegli una citazione di Almirante

Anche il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, decide di ricordarlo con una citazione, da lui stesso pronunciata. Scrive Bignami su facebook: «22 maggio 1988 – 22 maggio 2026 “«”Noi siamo caduti e ci siamo rialzati parecchie volte. E se l’avversario irride alle nostre cadute, noi confidiamo nella nostra capacità di risollevarci. In altri tempi ci risollevammo per noi stessi, da qualche tempo ci siamo risollevati per voi, giovani, per salutarvi in piedi nel momento del commiato, per trasmettervi la staffetta prima che ci cada di mano, come ad altri cadde nel momento in cui si accingeva a trasmetterla. Accogliete dunque, giovani, questo mio commiato come un ideale passaggio di consegne. E se volete un motto che vi ispiri e vi rafforzi, ricordate: Vivi come se tu dovessi morire subito. Pensa come se tu non dovessi morire mai.” Giorgio Almirante».

Fidanza lo cita sull’Europa

Un pensiero e una frase per Almirante che da Carlo Fidanza, capo-delegazione del gruppo di Fdi-Ecr in Parlamento Europeo: «38 anni senza Giorgio Almirante. Ricordiamo il suo coraggio, la sua passione, le sue battaglie e il suo amore per l’Italia. Ma anche la sua visione di Europa, che “o va a destra o non si fa”. E portiamo il suo ricordo giorno dopo giorno, nella nostra buona battaglia».