Sinner in campo, Kyrgios appeso alla tastiera: la frustrazione dell’australiano monta sui social? Ecco l’ultimo livoroso attacco

Interminabile saga dei veleni

Il tennista australiano torna all'assalto delirante e velenoso contro il campione azzurro: e in un podcast sferra, tra farneticazioni e illazioni, l'ennesimo attacco social contro il fuoriclasse azzurro. Un disco rotto senza fine (e senza ritegno)...

prosegueNeanche il tempo di commentare e chiudere la settimana romana degli Internazionali, conclusasi come noto con la vittoria di Alcaraz su Sinner, che Nick Kyrgios torna a prodursi in dichiarazioni che definire inopportune è un eufemismo. Così, se da un lato i tempi brevi per digerire la sconfitta in finale agli Internazionali d’Italia consentiranno a Jannik di avere subito la possibilità della rivincita contro l’ami-nemico Carlitos – con il palcoscenico che sarà quello di un torneo del Grande Slam: da Roma si vola a Parigi, dove fino all’8 giugno si gioca il Roland Garros – dall’altro si fanno ancora più corti rispetto alle opportunità di incrudelimento verso il nostro fuoriclasse che il tennista australiano non si lascia sfuggire per niente al mondo…

Nick Kyrgios, la solita litania contro Sinner

Così, noto più per le sue intemperanze fuori dal campo che per i suoi risultati recenti, Kyrgios ha nuovamente preso di mira Jannik Sinner, alimentando insinuazioni sul doping senza presentare il benché minimo straccio di prova. Un atteggiamento che non solo getta un’ombra inaccettabile sull’integrità di un campione come Sinner, ma che denota una preoccupante ossessione e una totale mancanza di rispetto per l’atleta e per lo sport.

Ancora un attacco livoroso: un disco rotto senza fine (e senza ritegno)

L’ennesimo attacco di Kyrgios, giunto subito dopo la pur amara sconfitta di Sinner nella finale degli Internazionali BNL d’Italia, suona come un tentativo maldestro di sminuire il valore del tennista altoatesino. Mentre l’Italia intera si stringe attorno al suo campione, riconoscendone il talento cristallino, la dedizione e l’umiltà dimostrate in ogni partita, Kyrgios preferisce rifugiarsi in tesi complottiste infondate, alimentando un clima di sospetto del tutto ingiustificato.

Insinuazioni, illazioni, e il solito rancore…

Così, come riporta Libero in questo ore sul suo sito, «in un podcast registrato nei giorni precedenti alla finale romana, Kyrgios ha espresso ancora una volta le sue teorie, alzando ulteriormente i toni: “Ragazzi, lui è il numero uno al mondo. Quindi, è tipo Nikola Jokic in termini di Nba, no? Quindi, pensi che assuma un fisioterapista per centinaia di migliaia di dollari. Fratello, paga questa persona centinaia di migliaia di dollari, e questo fisio porterà un dannato bisturi nella sua borsa senza niente intorno? Tipo, senza custodia? Starà lì a penzoloni? Si taglierà un dito, spalmerà della crema da massaggio su un taglio?»

E prosegue senza tregua: «Ma dai… io pago il mio fisio centinaia di migliaia di dollari per… metto la mia fiducia nella sua ricerca, nei suoi anni di lavoro per prendersi cura del mio corpo, per assicurarsi che non succeda”, ha sparacchiato l’australiano»… Rincarando a stretto giro la dose delle insinuazioni e delle illazioni calunniose e non riteniamo opportuno neppure riportare.

Kyrgios ossessionato da Sinner si abbarbica a un caso chiuso

Del resto, sarebbe decisamente un esercizio inutile stare a fare esegesi e interpretazione delle deliranti dichiarazioni del tennista alle prese con l’ultima bordata di livore contro il numero uno del ranking mondiale. Allora lasciateci dire che è francamente sconcertante come un professionista, seppur controverso come Kyrgios, possa perseverare in affermazioni così gravi senza il supporto di alcuna evidenza concreta. Le sue parole, ripetute ossessivamente come un disco rotto, non fanno altro che screditare la sua figura e minare la credibilità del suo stesso giudizio. Il mondo del tennis, e in particolare i tifosi italiani, hanno imparato a conoscere e apprezzare la serietà e la professionalità di Jannik Sinner, un atleta che ha scalato le classifiche mondiali a suon di impegno sacrifici e grazie a un talento indiscutibile. E, soprattutto, sempre nel pieno rispetto delle regole.

La rabbia di Kyrgios, nemico sui social che non arriva a essere un avversario di Sinner sul campo da tennis

Pertanto, a dispetto di quanto oscurato e infangato dalle parole di Kyrgios. E Nonostante la delusione per la finale romana, persa contro un avversario comunque di altissimo livello, il percorso di Sinner rimane un esempio di eccellenza sportiva. La sua crescita costante, la sua forza mentale e la sua correttezza in campo sono sotto gli occhi di tutti. Accusarlo velatamente di pratiche illecite, senza uno straccio di prova, è un atto di vigliaccheria che non può e non deve essere tollerato.