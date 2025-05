Internazionali al via, sorteggiati i tabelloni maschili e femminili. Jannik è pronto, Musetti punta in alto: tutti gli italiani in gara

Il grande tennis a Roma

Diversi i possibili derby azzurri: oltre all'eventuale Sinner-Cinà, al primo turno si scontreranno Flavio Cobolli e Luca Nardi. Berrettini, infine, potrebbe dover affrontare Fognini. Mentre Jasmine Paolini...

Tutto pronto per gli Internazionali d’Italia 2025. Nell’iconica cornice della Fontana di Trevi, oggi è stato sorteggiato il tabellone maschile e il tabellone femminile. Jannik Sinner, al ritorno in campo dopo i tre mesi di stop per la vicenda Clostebol, farà il suo esordio contro il vincente della sfida tra Mariano Navone e il 18enne palermitano Federico Cinà. Buon tabellone per il numero 1 del mondo, che potrebbe avere sulla sua strada verso la finale Alejandro Davidovich Fokina (terzo turno), Francisco Cerundolo (ottavi di finale), Casper Ruud (quarti di finale), fresco vincitore del Masters 1000 di Madrid, e Taylor Fritz (semifinale).

Internazionali al via: sorteggiati i tabelloni maschili e femminili

Evitati Jack Draper, Carlos Alcaraz, Arthur Fils e Holger Rune, tutti inseriti nella parte bassa di tabellone insieme alla testa di serie numero 2 Alexander Zverev e a Lorenzo Musetti. Il carrarino, reduce dalla finale nel Masters 1000 di Monte-Carlo e dalla semifinale a Madrid, aprirà il suo torneo o con Hamad Medjedovic o con un qualificato. Ipotetico terzo turno con Brandon Nakashima e possibile super sfida agli ottavi di finale con il vincitore dell’edizione 2023 Danil Medvedev. Per superficie può essere una settimana particolarmente positiva per Musetti, che mira a raccogliere tanti punti in vista della stagione su erba, dove avrà da difendere la finale al Queen’s e la semifinale a Wimbledon.

Le sfide, gli incroci, gli ostacoli in vista per i protagonisti in campo

Difficile trovare un favorito per lo spicchio inferiore di tabellone: dall’ipotetico terzo turno tra Arthur Fils e Stefanos Tsitsipas al possibile ottavo di finale tra Jack Draper, finalista a Madrid, e Holger Rune, finalista qui a Roma nel 2023. C’è anche Alcaraz, che al secondo turno avrà uno tra Nishioka e Struff. Non sono previsti grossi ostacoli sul cammino del 22enne spagnolo (3° turno Michelsen o Etcheverry, ottavi Dimitrov o Khachanov), che potrebbe affrontare la prima sfida ostica ai quarti di finale, dove si prospetta uno tra Draper e Rune.

Internazionali di Roma, tabelloni sorteggiati: diversi i possibili derby azzurri

Esordio morbido per Zverev (Ugo Carabelli o qualificato), ma al terzo turno insidia Denis Shapovalov, che se in giornata può rappresentare un ostacolo difficile da superare. Diversi i possibili derby italiani. Oltre al già citato Sinner-Cinà, al primo turno si scontreranno Flavio Cobolli e Luca Nardi. I due azzurri si sono incontrati a inizio anno a Auckland con ritiro del romano dopo un set. Matteo Berrettini, in quanto testa di serie (n.29), partirà dal secondo turno, dove attende Jacob Fearnley o Fabio Fognini. Da valutare le condizioni del tennista ligure, che nell’edizione 2018 si spinse fino ai quarti di finale.

Esordi al primo turno piuttosto abbordabili per Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il sanremese avrà il 37enne Roberto Bautista Agut, mentre l’italo-argentino il cinese Yunchaokete Bu. Sia Lorenzo Sonego, semifinalista nel 2021, che Francesco Passaro esordiranno con un qualificato. Matteo Gigante giocherà con il francese Arthur Rindernkech. Mentre Mattia Bellucci con Pedro Martinez.

E sul campo delle sfide femminili, ecco gli incontri in calendario per Jasmine Paolini

Al femminile, invece, il tabellone prevede per Jasmine Paolini lo spauracchio Ons Jabeur al terzo turno. La numero 6 del mondo esordirà con una tra Pedone e Sun. Nello stesso spicchio di tabellone della tennista toscana figurano Jelena Ostapenko e Karolina Muchova, che al secondo turno potrebbe affrontare Lucia Bronzetti, impegnata all’esordio con la lettone Sevastova. Per momento di forma, la grande favorita è Aryna Sabalenka, reduce dal trionfo al Wta 1000 di Madrid in finale con Coco Gauff. La bielorussa aprirà il suo torneo o con Potapova o con Yastremska. Il primo ostacolo dovrebbe essere la cinese Zheng ai quarti di finale. Sabalenka in semifinale vede una tra Gauff e Mirra Andreeva.

Dall’altra parte del tabellone Iga Swiatek a caccia di riscatto. Dopo un avvio di stagione difficoltoso, la polacca vuole tornare a splendere sulla sua superficie preferita. Quarto di finale ipotetico con Paula Badosa o Madison Keys. In semifinale con Swiatek la speranza è quella di vedere Paolini ma, oltre alle già citate Jabeur, Ostapenko e Muchova, vanno menzionate anche Diana Shnaider e la numero 4 del mondo Jessica Pegula, che non fanno della terra la loro superficie preferita ma restano ugualmente avversarie di un certo rilievo.

(Italpress)