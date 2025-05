Sinner, attesa finita: Roma si tinge d’azzurro e aspetta il suo gladiatore a braccia aperte. Con l’allenamento serale Jannik scalda i motori

Si ricomincia

L’attesa (e l’ingiusta punizione) è finita: esattamente ieri (domenica 4 maggio ndr), si è conclusa ufficialmente la squalifica di Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha scontato i tre mesi di inibizione dai campi, frutto di un accordo con la Wada, per chiudere il caso Clostebol ed oggi è il giorno del ritorno in campo, fissato per gli Internazionali di Roma, al via il prossimo 7 maggio. Tra relax, svago e allenamenti i tre mesi lontano dal circuito di Sinner sono trascorsi senza che nessuno riuscisse ad avvicinare il primo posto nel ranking, con il rientro a Roma che sarà quindi l’occasione per riaffermare il suo primato nella classifica Atp.

Sinner ritorna e ricomincia da Roma

Roma si tinge d’azzurro e le aspettative si fanno palpabili. Jannik Sinner è tornato nella capitale e, come un fulmine a ciel sereno per i tifosi, ha programmato un allenamento sui campi del Foro Italico già questa sera: esattamente alle 19 il primo azzurro a giocare gli Internazionali BNL d’Italia da numero 1 del mondo si allenerà sul Centrale al Foro con il ceco Jiri Lehecka. Il tennista azzurro proprio a Roma giocherà il primo torneo dopo il secondo trionfo consecutivo all’Australian Open: e tutto il calore del pubblico italiano è pronto ad avvolgerlo.

A Roma Sinner arriva con il timbro del più atteso per quel titolo in singolare maschile che l’Italia non ha più raggiunto dal 1976 con Adriano Panatta. E in questo contesto, la notizia del suo allenamento in campo e a vista, giunta come un’anticipazione carica di speranza, ha immediatamente infiammato gli animi degli appassionati di tennis italiani, desiderosi di rivedere il loro campione in azione dopo il periodo di riposo e preparazione.

Significato e aspettative del rientro di Sinner a Roma

Il rientro di Sinner era nell’aria, con gli Internazionali di Roma cerchiati in rosso sul calendario come il primo grande appuntamento sulla terra battuta italiana. Dopo aver saltato il Masters 1000 di Madrid dove ha brillato il collega Musetti, la sua presenza a Roma assume un significato ancora più importante. Non si tratta solo di giocare un torneo prestigioso, ma di testare la condizione fisica in vista dell’imminente Roland Garros e, soprattutto, di vedere come il fuoriclasse altoatesino risponderà, come è solito fare, dal campo, a polemiche, accuse e sgradevoli insinuazioni avanzate anche da illustri protagonisti dello sport.

Le risposte (pacate) di Sinner ai suoi detrattori

Sì, perché non è certo un segreto come e quanto il tam tam sui social e il processo mediatico scatenato dal caso Clostebol abbiano innescato crociate e campagne anti che ha tenuto banco e diviso l’opinione pubblica. Una situazione su cui Sinner proprio qualche giorno fa ha dato delle prime, parziali, contenutissime risposte nell’intervista al Tg1 che ha fatto registrare già un primo record della nuova stagione del campione azzurro: quello degli ascolti Rai.

E ancora, perché il caso doping che ha riguardato il tennista di Sesto Pusteria lo ha segnato profondamente, come raccontato nell’intervista concessa a Viale Mazzini appunto. In cui, tra l’altro, non ha nascosto di aver «pensato di mollare tutto. Disparità di trattamento? Sono stato controllato più degli altri. Le parole di Federica Pellegrini? Ognuno è libero di dire quel che vuole. L’importante è che io so cosa è successo, non auguro a nessuno di vivere da innocente una cosa del genere».

Così, è sulle orme di queste parole che l’allenamento di questa sera rappresenta un primo, importantissimo banco di prova. Sarà l’occasione per Sinner di riassaporare l’atmosfera unica del Foro Italico, di prendere confidenza con i campi in terra rossa romana, notoriamente più lenti e pesanti rispetto ad altre superfici. E, soprattutto, di valutare la risposta del suo corpo all’intensità di una sessione di allenamento in vista di un torneo così impegnativo.

L’allenamento di Sinner di oggi a Roma

Per i tifosi e gli addetti ai lavori, questo allenamento serale sarà osservato con grande attenzione. Ogni scambio, ogni movimento, ogni smorfia sul volto del campione sarà analizzato alla ricerca di indizi sul suo stato di forma. Le aspettative sono altissime, alimentate da un inizio di stagione semplicemente straordinario, culminato con la vittoria all’Australian Open che lo ha consacrato nell’olimpo del tennis mondiale.

Il campione scalda i motori

La speranza è che Sinner possa arrivare agli Internazionali di Roma al meglio della condizione, pronto a infiammare il pubblico con il suo tennis potente e preciso. Un suo buon risultato nel torneo di casa rappresenterebbe una spinta emotiva incredibile in vista del Roland Garros e confermerebbe il suo status di uno dei principali contendenti al titolo in ogni torneo a cui partecipa.

Dunque, l’allenamento di questa sera è solo il primo passo di un percorso che ci auguriamo possa essere lungo e ricco di soddisfazioni per Jannik Sinner e per tutto il movimento tennistico italiano. Roma lo aspetta a braccia aperte, pronta a sostenerlo in questa nuova, emozionante sfida. Non resta che attendere i prossimi giorni per capire con quale forma il nostro campione si presenterà ai nastri di partenza degli Internazionali, ma una cosa è certa: l’emozione è già alle stelle.