Boom boom Sinner asfalta anche il francese Fils e vola in finale a Madrid da numero 1

Foto: Ansa / EPA/CHEMA MOYA (01 May 2026)

Tennis spettacolo

Jannik Sinner vola in finale nel Masters 1000 di Madrid ed è sempre più il numero 1 del ranking Atp. L’azzurro, oggi 1 maggio 2026, in semifinale sulla terra rossa della capitale spagnola supera il francese Arthur Fils per 6-2, 6-4. L’altoatesino aggiunge un’altra perla alla stagione sin qui eccellente. Sinner, alla quinta finale consecutiva in un Masters 1000, va a caccia del quarto titolo di fila dopo i successi a Indian Wells, Miami e Montecarlo. La striscia di vittorie senza passi falsi arriva a 22 in attesa della finale di domenica 3 maggio.

“Numeri bellissimi, ma la finale…”

“Sono bellissimi numeri ma la cosa bella è essere in un’altra finale di un torneo. Sarà una partita totalmente differente, vediamo contro chi, ma sono contento di esserci. Numeri importanti ma sono contento del livello di gioco che ho espresso. Io sono uno che durante il torneo riesce a recuperare di più, lavoriamo molto prima del torneo. Sono un po’ stanco ma contento, più lungo va il torneo e meglio mi sento”, ha aggiunto Sinner che sfiderà in finale a Madrid il vincente della seconda semifinale tra il tedesco Alexander Zverev e il belga Alexander Blockx.

Sinner a Madrid blinda la poltrona da numero 1

Intanto, complice lo stop prolungato dell’infortunato Carlos Alcaraz, Sinner blinda ulteriormente il primo posto in classifica. L’azzurro è già proiettato a 14.000 punti, con la prospettiva di chiudere il torneo a quota 14.250 in caso di trionfo. Il vantaggio su Alcaraz, fermo ai box per i problemi al polso destro, si dilata: l’iberico rimane a quota 12.960 e nelle prossime settimane sarà costretto a disertare gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros: a Roma e Parigi, nel 2025, il fuoriclasse di Murcia ha messo a segno una splendida doppietta battendo Sinner in entrambe le finali. Dopo Madrid, l’altoatesino è atteso al Foro Italico e poi sulla terra rossa francese: per migliorare lo score della scorsa stagione dovrebbe centrare altri 2 successi.

Quanto guadagna Jannik

L’accesso alla finale vale un assegno da 535.585 euro. Il trionfo domenica consentirebbe di raddoppiare il premio, che salirebbe a 1.007.615. Nella stagione in corso, Sinner ha già messo in cassaforte 4,33 milioni di dollari in soli premi. In carriera, tra singolare e doppio, il totale ammonta a 62,3 milioni.

I record

La vittoria contro Fils consente a Sinner di arrivare in finale anche nel nono e ultimo Masters 1000 in calendario: nessun tennista ha realizzato l’en plein all’età dell’azzurro. Il numero 1 del mondo vanta ora 27 vittorie di fila nei Masters 1000 e ha un parziale di 54 set vinti e 2 persi in questa cavalcata.

Le altre novità del ranking

Il torneo di Madrid regala altre novità di portata inferiore. Zverev, a prescindere dall’epilogo della settimana, consolida il terzo posto ad anni luce dai primi 2 della classe. Passo indietro invece per Lorenzo Musetti, che scivola in decima posizione. Salve Flavio Cobolli: il romano, dopo aver raggiunto i quarti, è il numero 12 del ranking.