Kimi Antonelli a caccia del tris ma su Miami incombono fulmini e maltempo: gran premio a rischio

Foto: Ansa foto / RANCK ROBICHON (Marzo 2026)

La Formula Uno negli States

Con condizioni meteo non sicure, la direzione gara può decretare la sospensione o la cancellazione della gara

Ci mancava soltanto la pioggia. Dopo un aprile senza Formula Uno (i GP in Bahrain e Arabia Saudita sono stati cancellati a causa del conflitto in Medio-Oriente), sul Gran Premio di Miami, in programma per questo fine settimana, è prevista bufera. Un violento temporale, con tanto di tempesta di fulmini, domenica potrebbe abbattersi sul circuito costruito attorno all’Hard Rock Stadium. E con il nostro Kimi Antonelli, dopo i due successi iniziali, che vede a rischio il tris.

Il maltempo su Miami da domenica

Se venerdì e sabato sole e temperature elevate permetteranno il regolare svolgimento di qualifiche e gara Sprint, i timori riguardano tutti la corsa di domenica. Il rischio di pioggia per il GP è attualmente al 50% ma a preoccupare è soprattutto la possibilità di una tempesta di fulmini, circostanza che potrebbe mettere a rischio l’evento. Le norme vigenti in Florida, infatti, impongono la sospensione degli eventi sportivi all’aperto in presenza di fulmini e lo stesso regolamento F1 parla chiaro: con condizioni meteo non sicure, la direzione gara può decretare la sospensione o la cancellazione della gara.

Niente boost

Accogliendo le richieste dei piloti, la Federazione ha deciso di introdurre mappe motore comuni a tutti i team pensate appositamente per ridurre la brusca erogazione della potenza elettrica in caso di pista bagnata. Ma non è tutto. A partire da Miami, sotto la pioggia non sarà più possibile utilizzare la modalità “boost”. L’obiettivo è infatti quello di ridurre le differenze di velocità tra le vetture che, su fondo bagnato, avrebbero potuto generare situazioni di pericolo. Da ultimo, anche le luci posizionate nel retrotreno delle vetture sono state migliorate, così da permettere a chi segue di reagire con prontezza anche in presenza di una densa nube d’acqua.

Il sogno di Kimi

Per il nostro grande talento Kimi Antonelli c’è la possibilità di vincere la terza gara consecutiva, battendo il suo record anagrafico. Ma tutto dipenderà da Giove Pluvio.