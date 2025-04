Incide una svastica su una Tesla parcheggiata: inchiodato dalla telecamera interna all’auto (video)

Delirio dei No-Musk

Il proprietario di una Tesla è riuscito a riprendere l’uomo che ha inciso una svastica sulla sua macchina con le chiavi, grazie alla telecamera presente nel veicolo. L’odiatore di Elon Musk è il 55enne Chadd Ritenbaugh, che dopo essere stato rintracciato dal possessore dell’automobile, ha provato a giustificare l’azione senza fondamento.

L’imbrattamento della Tesla è avvenuto nel parcheggio di una palestra a Doylestown in Pennsylvania, ma il sospettato del gesto è stato rintracciato dalle forze dell’ordine grazie allo staff del centro sportivo, che è riuscito a identificarlo attraverso la sua iscrizione.

Vandalizza una Tesla è viene rintracciato dal padrone della macchina

Il proprietario della Tesla ha deciso di filmare l’uomo che avrebbe vandalizzato la sua auto mentre quest’ultimo provava a scusarsi e a giustificarsi inutilmente per l’accaduto. “Mi dispiace, non ho niente contro la tua macchina e non ho niente contro di te – ha spiegato il responsabile – ovviamente ho qualcosa contro Elon Musk”. L’uomo ha poi tentato di svilire il proprio gesto, affermando di aver usato un pastello per imbrattare l’auto e non le sue chiavi. Nonostante la sua notevole “arrampicata sugli specchi”, Chadd Ritenbaugh è stato arrestato per danneggiamento criminale, molestie e condotta disordinata.

Non si tratta di un caso isolato

L’ultimo episodio di vandalismo contro il proprietario di una Tesla in Pennsylvania è uno dei tanti attacchi vandalici che gli attivisti anti-Musk hanno messo in pratica negli Usa e in molte altre parti del mondo. A finire nel mirino degli odiatori del tycoon non sono soltanto i proprietari delle auto, ma anche le concessionarie che le vendono.

Secondo il New York post, il fenomeno del vandalismo contro le auto elettriche è alimentato dalla nuova nomina che Donald Trump ha conferito al fondatore di Tesla e Space X: Elon è diventato il nuovo tagliatore dei costi anche al dipartimento dell’Efficienza ambientale, tagli che gli ambientalisti non hanno gradito.