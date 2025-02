Tesla vandalizzate a Roma con la scritta “Fck Elon”: la guerra criminale dei No Musk (video)

Chiamateli “No Musk” o semplicemente vandali rossi, abilitati a una scusa per ogni nefandezza: a Roma, ad esempio, hanno iniziato a danneggiare le Tesla per fare dispetto al miliardario sudafricano e fondatore dell’industria leader delle vetture elettriche.

Elon Musk, che quando finanziava Obama e Biden era visto come genio visionario e un modello di creatività imprenditoriale, con il suo sostegno a Trump, Meloni e ad altri movimenti sovranisti è diventato il nemico pubblico numero uno. A Roma, come denunciano alcune pagine social, alcune Tesla sono state bersagliate dai vandali no Musk. Due sono finite sulle pagine Instagram, in particolare una a pochi passi dalla rossa Garbatella, con la scritta “Fck Elon” e un’altra domenica pomerigigo nel cuore di Trastevere.

Nuovi allarmanti episodi nella Capitale

Nell’episodio pubblicato sui social, vengono immortalati un gruppo di ragazzotti prendere a calci lo specchietto di un Tesla per poi andarsene subito dopo. “Ce l’hanno con Musk ma alla fine ci rimettiamo noi” le parole di alcuni dei possessori delle Tesla alla pagina social che per prima ha denunciato il fatto. Privati cittadini preoccupati per la sicurezza proprie automobili.

Fck Elon: le testa calde danneggiano le Tesla

C’è chi dichiara guerra alle Tesla e chi invece intimidisce e minaccia tutti coloro che hanno più o meno un contatto con Elon Musk. A denunciare l’intimidazione stavolta è Welcome to favelas, che riporta come Esserenero, la più grande community social di afroitaliani, ha annunciato in questi giorni una collaborazione con Tesla. Il progetto prevede una serie di interviste realizzate all’interno della famosa vettura elettrica. Una decisione che ha scatenato gli hater che hanno insultato i referenti della pagina social di essersi venduta, con i soliti triti slogan.

Tra boicottaggi e atti vandalici, le 50 sfumature di No Musk arruolano in quella più tenue anche i dissidenti alla Massimo Giannini, che ha proclamato tra i buoni propositi del 2025 quello di boicottare il miliardario e componente del governo trumpiano. Paradosso dei paradossi, l’editorialista di Repubblica lo ha fatto postando il suo articolo anche su X, piattaforma di proprietà dello stesso Musk.