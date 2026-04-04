La missione nel Golfo spiegata bene da Meloni: se la situazione peggiora a rischio l’energia italiana (video)

Il filmato social

“In questi giorni ho voluto essere in Arabia Saudita, in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. Credo che per l’Italia sia importante, in una fase così difficile, essere presente nei luoghi dove si decide una parte fondamentale della nostra sicurezza e anche del nostro futuro economico”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video diffuso sui social.

Meloni: nel Golfo non per una missione simbolica

“Questa missione – aggiunge – è la prima di un leader europeo nel Golfo dall’inizio di questa nuova fase del conflitto, ma chiaramente non è una visita semplicemente simbolica. Certo, quello che noi abbiamo voluto dare è anche un messaggio di solidarietà verso nazioni che sono partner, che sono amiche e che continuano a subire attacchi ingiustificati da parte dell’Iran”.

“Ma il nostro obiettivo – prosegue il video – non era non è semplicemente fare testimonianza, era ed è dare una mano ad affrontare i problemi e poter così difendere meglio gli interessi nazionali italiani, perché quando nel Golfo cresce l’instabilità, Non ne risentono solamente gli equilibri internazionali, ne risentono i prezzi dell’energia, i costi per le imprese, il lavoro, in ultima istanza il potere d’acquisto delle famiglie”.

“Se la situazione peggiora, a rischio l’energia necessaria anche in Italia”

“Quando nel Golfo cresce l’instabilità non ne risentono solamente gli equilibri internazionali, ne risentono i prezzi dell’energia, i costi per le imprese, il lavoro, in ultima istanza il potere d’acquisto delle famiglie. Perché il Golfo è un attore fondamentale del mercato energetico globale e non solo”, dice la premier.

“Se qui la produzione o il transito si contrae o addirittura si ferma – prosegue nel video Meloni – il prezzo aumenta per tutti e se peggiora si può arrivare a non avere tutta l’energia che è necessaria, anche in Italia. Pensate che il solo Qatar, che è dove siamo, copre il 10% del fabbisogno italiano di gas e nel suo complesso l’area del Golfo garantisce alla nostra nazione circa il 15% del totale del petrolio che serve”. “E’ per questa ragione che sono qui, a parlare con leader con i quali – sottolinea Meloni – l’Italia ha da sempre rapporti strategici, economici, energetici che sono fondamentali”.