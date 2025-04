Trovata morta in casa Virginia Giuffre, teste chiave dello scandalo Epstein. È il terzo suicidio

Aveva 41 anni

Virginia Giuffre, la donna che aveva accusato il principe Andrea di violenza sessuale, e’ morta suicida a 41 anni nella sua abitazione a Neergabby, sobborgo di Perth, in Australia. Lo ha riferito la famiglia in una dichiarazione rilasciata all’emittente televisiva “Nbc News”.

Secondo la polizia, i soccorsi sono intervenuti venerdi’ sera in seguito alla segnalazione di una donna priva di sensi. La morte, non considerata sospetta, è ora oggetto di indagine da parte della squadra per la criminalita’ organizzata. Giuffre aveva fatto causa al duca di York nel 2021, sostenendo di essere stata vittima della tratta di esseri umani perpetrata dall’imprenditore statunitense Jeffrey Epstein e abusata sessualmente dal principe Andrea quando aveva 17 anni.

Morta Virginia Giuffre: suicida come Epstein, che l’aveva usata come schiava sessuale

Il reale britannico ha sempre negato le accuse e, nel 2022, e’ stato raggiunto un accordo economico extragiudiziale che pose fine alla causa civile. L’avvocata Sigrid McCawley ha ricordato Giuffre come “una cara amica e un’incredibile sostenitrice delle vittime”. Cresciuta in Florida, si era trasferita in Australia dopo il matrimonio e aveva fondato l’organizzazione Soar per il supporto alle vittime di tratta di esseri umani.

“È con il cuore spezzato che annunciamo che Virginia è mancata la scorsa notte nella sua fattoria nell’Australia Occidentale”, ha dichiarato la famiglia in una dichiarazione inviata all’Afp dal suo agente. “Si è suicidata dopo aver sofferto per tutta la vita a causa delle violenze sessuali e del traffico di esseri umani” di cui è stata vittima. Non ci sono parole che possano esprimere la profonda perdita che proviamo oggi per la scomparsa della nostra dolce Virginia”, ha aggiunto la famiglia, ricordando il suo “incredibile coraggio e il suo spirito amorevole. Alla fine, era divenuto insopportabile per Virginia sopportare il peso degli attacchi” che aveva subito.

Cresciuta in Florida, Giuffre aveva raccontato di un’infanzia difficile segnata da abusi e vita in strada, prima di essere adescata da Maxwell tra il 1999 e il 2002. Aveva inoltre accusato Epstein di averla trafficata a potenti amici, tra cui il principe Andrea e l’agente di moda Jean-Luc Brunel. Anche quest’ultimo è morto suicida.