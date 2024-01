Pubblicata la lista di Epstein: Clinton, Michael Jackson e il principe Andrea tra gli amici del finanziere pedofilo

La lista Epstein ora è pubblica: centinaia di pagine di documenti del processo per traffico sessuale a carico del milionario pedofilo Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019, sono stati diffusi dal giudice di New York. Nella lista delle frequentazioni del milionario, nomi già noti, come il principe Andrew, l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, Michael Jackson e David Copperfield.

La Cnn dedica grande spazio alla lista Epstein

Si tratta della prima serie di documenti resi noti in base a una ordinanza giudiziaria datato 18 dicembre, e cui nelle prossime settimane dovrebbero seguire ulteriori divulgazioni. Secondo le anticipazioni della stampa Usa, i documenti includerebbero in tutto quasi 200 nomi, tra cui alcune delle vittime di Epstein e personaggi di spicco nel mondo degli affari, della politica e dei media che frequentavano il milionario e che hanno visitato la sua isola privata. I documenti, depositati come parte della causa legale intentata da Virginia Giuffre, una delle vittime di Epstein, contro Ghislaine Maxwell, compagna dell’ex finanziere che sta scontando una pena di 20 anni per averlo aiutato a reclutare e ad abusare delle ragazze, includono estratti di deposizioni e mozioni.

C’è anche una deposizione di Johanna Sjoberg, un’altra giovane finita a suo tempo nel giro di Epstein, che racconta come il principe Andrea le toccava scherzosamente il seno mentre scattava delle foto. Anche la storia di Sjoberg era nota, ma questa è la prima volta che la sua deposizione viene resa pubblica. Il principe Andrea e Virginia Giuffre hanno raggiunto un accordo extragiudiziale nella causa per abuso sessuale contro di lui, come conferma un documento depositato martedì dai suoi avvocati.

Trump citato tra i semplici contatti, ma i social si scatenano

Sjoberg ha ricordato nella sua deposizione del 2016 che Epstein le aveva parlato di Bill Clinton. “Una volta ha detto che a Clinton piacciono giovani, riferendosi alle ragazze”, ha detto. Quando le è stato chiesto se Clinton fosse un’amica di Epstein, ha detto di aver capito che Epstein aveva “rapporti” con Clinton. Un portavoce di Clinton ha confermato nel 2019 che l’ex presidente aveva volato sull’aereo privato di Epstein, ma ha detto che Clinton non sapeva nulla dei “terribili crimini” del finanziere.

Negli Stati Uniti su X l’hashtag Trump Epstein è balzato in testa con quasi 78 mila post. In realtà, nel caso di Donald Trump, il tycoon newyorkese viene citato nei documenti come uno dei gli oltre 180 conoscenti di Esptein. Per quanto riguarda Bill Clinton, che era molto più vicino al finanziere deposto e ha viaggiato con lui negli anni 2000, il suo nome viene invece citato decine di volte. Insomma, Trump conosceva Epstein, Clinton e altri lo frequentavano abitualmente.