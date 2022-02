Morto in cella come Epstein il complice francese Brunel. Procurava le ragazzine al finanziere americano

L’agente di modelle, Jean Luc Brunel, accusato di traffico di minori in connessione con il caso Epstein, è stato trovato questa mattina impiccato nella sua cella del carcere della Santé, a Parigi. Lo riferiscono i media francesi. Il carcere di massima sicurezza viene considerato il più controllato di Francia e ha tra i suoi detenuti anche il terrorista Carlos, noto come lo Sciacallo.

Brunel procurava le ragazzine per i giochi di Epstein

Jean Luc Brunel, 76 anni, era in stato di detenzione preventiva da oltre un anno, dopo l’arresto nel dicembre 2020 all’aeroporto Charles de Gaulle, mentre tentava di lasciare il Paese. L’uomo era indagato per stupro e abusi sessuali su minori. Era inoltre sospettato di aver procurato ragazze minorenni al miliardario Jeffrey Epstein, che aveva un lussuoso appartamento a Parigi, e di cui l’agente di modelle era uno stretto confidente. La polizia francese aveva iniziato ad indagare su Brunel nell’estate del 2019 e aveva perquisito la sede della sua agenzia di modelle.

Nel carcere di massima sicurezza nessuna telecamera ha documentato il suicidio

Anche Epstein è stato trovato morto impiccato in carcere, a New York, nel 2019. L’uomo d’affari era accusato di traffico e abuso sessuale di minorenni. Lo scorso dicembre la sua ex compagna e confidente, Ghislaine Maxwell, è stata riconosciuta colpevole di complicità nel traffico di ragazzine, abusate da Epstein e concesse anche a suoi facoltosi amici. La condanna verrà decisa a fine giugno.

Il suicidio arriva pochi giorni dopo che il principe Andrea, 62 anni, ha accettato di risolvere la causa di Virginia Giuffre che lo aveva accusandolo di abusi sessuali dopo che si erano incontrati presumibilmente tramite Epstein e Ghislaine Maxwell. Secondo l’accusa, Brunel avrebbe procurato più di mille donne e ragazze a Epstein.

Il giallo sulla morte di Epstein è stata alimentato dal fatto che le videocamere della prigione del Metropolitan Correction Center di Manhattan non erano in funzione al momento della morte di Epstein nella cella che condivideva con un altro detenuto.

La procura di Parigi ha confermato che Brunel è stato trovato impiccato nella sua cella a La Santé, nel sud della capitale, nelle prime ore di sabato mattina. Si pensa che Brunel fosse solo al momento della morte. Non c’erano però telecamere per registrare le sue ultime ore. “Una pattuglia notturna ha trovato il suo corpo senza vita verso l’una di notte”, ha detto una fonte investigativa. “È stata avviata un’indagine giudiziaria e le prime prove indicano il suicidio”.