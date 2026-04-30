Centrodestra tra Italia ed Europa, a Roma il convegno promosso dalla Fondazione An e dall’Associazione Altero Matteoli 

Foto: Secolo d'Italia

L'iniziativa

Appuntamento il 6 maggio alle 17:30 in via della Scrofa con politici e rappresentanti culturali. Focus sul posizionamento del centrodestra tra dinamiche italiane ed europee

Si terrà mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 17.30, a Roma, il convegno dal titolo “Centrodestra: dall’Italia all’Europa, una sfida per il futuro”. L’incontro è promosso dalla Fondazione Alleanza nazionale, in collaborazione con l’Associazione Altero Matteoli e il Secolo d’Italia, e si svolgerà presso la sala convegni della Fondazione An in via della Scrofa, 43.

L’appuntamento si inserisce nel dibattito sul posizionamento del centrodestra italiano nel contesto europeo, con l’obiettivo di mettere a confronto esperienze politiche e culturali diverse.

Interventi e partecipanti

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione An, e di Emilio Brogi, presidente della Fondazione Altero Matteoli. Il confronto entrerà poi nel vivo con gli interventi di esponenti politici e istituzionali.

Tra questi, il senatore azzurro Maurizio Gasparri porterà una riflessione sul quadro parlamentare e sulle dinamiche nazionali, mentre Matteo Gelmetti offrirà il punto di vista della Fondazione Farefuturo. Francesco Giubilei, direttore scientifico della Fondazione An, e Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, contribuiranno al dibattito con considerazioni legate al ruolo delle anime politiche nel centrodestra.

Il confronto sarà arricchito anche dagli interventi di Gaetano Quagliariello, presidente della Fondazione Magna Carta, di Fabrizio Tatarella della Fondazione Tatarella e di Francesca Traldi, responsabile scientifica della Konrad Adenauer Stiftung in Italia, con un’attenzione specifica alla dimensione europea.

La discussione sarà moderata dalla giornalista Rita Lofano, direttrice dell’Agi, mentre le conclusioni saranno affidate al deputato di Fratelli d’Italia e segretario generale di Ecr party Antonio Giordano.

Il convegno intende analizzare le prospettive del centrodestra tra livello nazionale ed europeo, in una fase caratterizzata da cambiamenti negli equilibri geopolitici mondiali ma sempre con la costante di una visione condivisa per il futuro.

Partecipazione

L’incontro si svolgerà presso la sede della Fondazione An e sarà aperto fino a esaurimento dei posti disponibili, confermandosi come occasione di confronto tra politica e analisi. Si invitano gli interessati a registrarsi al seguente link: https://www.secoloditalia.it/convegno-centrodestra-dallitalia-alleuropa-una-sfida-per-il-futuro/