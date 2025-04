Serata Caravella, consegnati i premi dal ministro Giuli. Riconoscimento speciale a Giuseppe Valentino (Foto Gallery)

Cultura arte e saggi politici

Di fronte a una sala gremita si è svolta la tredicesima edizione del “Premio Caravella Tricolore Natale di Roma presso il Circolo Montecitorio a Roma. Un Premio Speciale è stato assegnato al Senatore Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione An che patrocina da sempre l‘assegnazione delle targhe. Come si vede dalle fotografie, è stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a conferire il premio al presidente. Per la saggistica politica è stato premiato il direttore editoriale del Secolo d’Italia, Italo Bocchino per il libro “Perché l’Italia è di destra” (Solferino). La serata è stata promossa e organizzata da Domenico Gramazio a cui si deve la “rinascita”, tredici anni fa, del Premio Caravella. Il riconoscimento ha raggiunto figure di eccellenza nello sport, nella musica, nel giornalismo non conforme, nella politica nel cinema, nelle attività sanitarie e di supporto ai più deboli. Un mondo variegato di personalità impegnate al servizio quotidiano delle persone, dell’editoria, delle arti e del Bello.