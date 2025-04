Cultura, giornalismo, sanità

Premi, martedì i “Caravella Tricolore-Natale di Roma” patrocinati dalla Fondazione An: l’elenco dei premiati

Torna per il tredicesimo anno consecutivo una manifestazione che riconosce le eccellenze in vari ambiti professionali e artistici. La premiazione avrà luogo presso il circolo Montecitorio in via dei Campi Sportivi 5, a Roma, martedì 15 aprile alle 17.30. A consegnare i riconoscimenti sarà il ministro della Cultura Alessandro Giuli

Cultura - di Gabriele Alberti - 11 Aprile 2025 alle 14:25

Tredici anni di Premi Caravalla Tricolore. Torna martedì 15 aprile alle ore 17,30 il riconoscimento intitolato al “Natale di Roma”. A consegnare i premi per le eccellenze dell’arte, della Scienza, dell’Informazione sarà il ministro della Cultura, Alessandro Giuli presso il Circolo Montecitorio (via dei Campi sportivi, 5, zona Acqua Acetosa a Roma). La manifestazione che ogni anno premia personalità che si sono messe in luce in ogni ambito professionale – dalla cultura al sociale – coniugando valori, tradizione, modernità, è patrocinata dalla Fondazione Alleanza Nazionale. Il presidente Giuseppe Valentino presenzierà come ogni anno alla “serata Caravella”. E’ al senatore Domenico Gramazio, presidente del Premio, direttore di Realtà Nuova, che si deve il ritorno – 13 anni fa- del premio Caravella Tricolore assegnato nel tempo a grandi personalità del mondo culturale della destra e non solo. Il riconoscimento ha raggiunto figure di eccellenza nello sport, nella musica, nel giornalismo non conforme, nella politica nel cinema, nelle attività sanitarie e di supporto ai più deboli. Un mondo variegato di personalità impegnate al servizio quotidiano delle persone, dell’editoria, delle arti e del Bello. Domenico Gramazio in sede di presentazione del Premio Caravella “Natale di Roma” ha tenuto molto a ricordare quando, qualche anno fa, la commissione aggiudicatrice ha voluto premiare il libro di Giorgia Meloni – “Io sono Giorgia” (non ancora premier) – diventato poi il caso editoriale dell’anno nell’ambito della saggistica politica. Fu la premier stessa a ritirare il premio durante la manifestazione del premio, edizione 2021. L’elenco dei premiati Anche quest’anno personalità di grande valore tra i premiati. Questo l’elenco: Premio Caravella “Alla Memoria” ad Enzo Trantino per l’attività politica e storico-giuridica. Premio Caravella “Alla Memoria” al Prof. Dott. Delfo Galileo Faroni. Premi “Una vita per la Sanità” al professor Claudio Allegra e al Prof. Dott. Francesco Vaia. Premio per l’ impegno Sociale nella sfera dei diritti umani e nel mondo dell’infanzia alla Dott.ssa Carmela Mascio. Per il Giornalismo settore grandi inchieste il riconoscimento va alla rivista “Panorama”. Si premiano in particolar modo i servizi dedicati al ritrovamento delle salme dei Marò, uccisi sull’isola di Ossero dai Titini nel 1945. Per le Associazioni il premio va ai 60 anni di Sanità attività e ricerca AIOP Lazio (Attività cliniche convenzionate); all’ U.A.P. (Unione Nazionale Ambulatori, Enti e Ospedalità Privata); all’ ASI (Associazione Sportiva Italiana) per i trent’anni di attività sportiva; all’ ANGLT, l’ Associazione nazionale di promozione sociale che opera per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari: prioritariamente nel settore della mobilità, della guida, del trasporto e dell`accessibilità; Ordini Professionali: Premio all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e provincia (Presidente Dott. Adalberto Bertucci) Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ( Presidente Dott. Antonio Magi); Giornalismo Premiati Annalisa Chirico, Giuseppe Cruciani e Tommaso Cerno. Per la Saggistica Il premio Caravella ad Italo Bocchino per il libro “Perché l’Italia è di destra” (Solferino); a Francesco Mancinelli per il libro“Generazione 78” (Edizioni Settimo Sigillo); a Gabriele Marconi per il libro “Eden in fiamme” (Castelvecchi editore); a Marino Micich, per il libro “Togliatti, Tito e la Venezia Giulia– La guerra, le foibe, l’Esodo, 1943-1954 (Mursia); Premio all’impegno per la Musica all’artista Manuela Villa; Premio all’ Imprenditoria alla senatrice Ada Urbani Spadoni. Le Radici e il fine culturale all’ Istituto “Stato e Partecipazione” (presidente Francesco Carlesi) Ricerca storica dell’Antichità al professor Marcello De Martino; Belle Arti alla Galleria “La Nuvola” (direttore Alice Falsaperla). Infine un Premio Speciale è assegnato dall’Associazione Nazionale CARAVELLA TRICOLORE al Senatore Giuseppe Valentino.