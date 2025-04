In Veneto il Pd punta su “Miss Covid”, la viro-star Antonella Viola. L’alternativa è lo “zanzarologo” Crisanti…

Le Regionali

Dal Covid, a Enrico Letta, alla Schlein, al Veneto. ​Antonella Viola, immunologa e professoressa ordinaria di Patologia Generale all’Università di Padova, non ha legami formali con il Partito Democratico ma sarebbe ora in pole position per una candidatura a governatore del Veneto, dopo la sentenza blocca-Zaia sul terzo mandato. In passato, ha dichiarato di non essere mai stata iscritta a nessun partito politico e di non voler intraprendere una carriera politica, preferendo mantenere un approccio neutrale per preservare la propria credibilità scientifica. Ma le sue simpatie sono note. Nel giugno 2021, durante un’intervista al programma “Otto e mezzo” su La7, Viola ha elogiato Enrico Letta, definendolo “una persona molto pacata, riflessiva, che prima di parlare riflette”. Recentemente, ha ingaggiato una guerra “ideologica” col ministro Lollobrigida sugli effetti nefasti, a suo dire, del vino, sulla salute di chi lo consuma.

Veneto, la virologa Antonella Viola in pole position per il Pd

Secondo il Corriere del Veneto, la scienziata padovana, nota per il suo ruolo nella comunicazione scientifica durante la pandemia di Covis, è in dialogo con il Partito democratico. “Tra i possibili candidati rimane anche il Prof. Andrea Crisanti, microbiologo e senatore Pd, che ha espresso da tempo la sua disponibilità. Ma il suo nome divide. Più quotata è Vanessa Camani, capogruppo dei dem in Regione, stimata ma considerata da alcuni poco incline alla mediazione. In caso di ulteriore stallo, potrebbe riemergere il nome di Achille Variati, ex sindaco di Vicenza e figura storica del Pd”, scrive il giornale.

Il rivale Andrea Crisanti, docente a Padova e senatore Dem

Andrea Crisanti è un microbiologo e docente universitario italiano, nato a Roma e attualmente è professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova. ​Durante la pandemia, Crisanti è diventato una figura di riferimento sui media: nel 2022, ha deciso di entrare in politica candidandosi con il Partito Democratico (PD) alle elezioni politiche italiane. È stato eletto senatore nella circoscrizione Estero-Europa e attualmente ricopre l’incarico di segretario della 7ª Commissione permanente del Senato, che si occupa di cultura, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport. ​

Crisanti è un esperto di zanzare, in particolare per quanto riguarda il loro ruolo nella trasmissione della malaria. Ha condotto ricerche significative sull’uso della tecnologia del gene drive per modificare geneticamente le zanzare Anopheles gambiae, principali vettori della malaria, al fine di ridurne la capacità riproduttiva e, di conseguenza, la diffusione della malattia. Durante la pandemia di COVID-19, Crisanti è diventato noto al grande pubblico per il suo contributo nella gestione dell’emergenza sanitaria. Tuttavia, alcuni colleghi hanno sottolineato che la sua specializzazione principale riguarda lo studio delle zanzare e non la virologia