“I miei cento giorni come cento anni, i dem sanno solo aumentare le tasse”: Trump rivendica i risultati ottenuti (video)

Il presidente Usa

“Siamo qui, nel cuore della nostra Nazione, per celebrare i primi cento giorni di maggior successo dell’amministrazione nella storia del nostro Paese”. Così il presidente statunitense Donald Trump al Macomb Community College nella città di Warren, in Michigan, in occasione dei primi cento giorni del suo secondo mandato. Il tycoon ha fatto il suo ingresso sulle note di “God Bless the Usa” di Lee Greenwood, brano utilizzato durante i comizi della sua campagna elettorale.

Trump rivendica il successo dei suoi primi cento giorni

Trump ha parlato del lavoro svolto fino a oggi da presidente degli Stati Uniti: “Settimana dopo settimana stiamo ponendo fine all’immigrazione illegale. Ci stiamo riprendendo il nostro lavoro, proteggendo i nostri grandi lavoratori americani delle auto e tutti gli altri. Stiamo ripristinando lo stato di diritto che in qualche modo era andato a farsi benedire. Stiamo mettendo fine all’inflazione, l’incubo peggiore che abbiamo avuto probabilmente nella storia del nostro Paese. Stiamo fermando l’indottrinamento dei nostri figli, stiamo salvando il sogno americano, stiamo rendendo l’America di nuovo grande e sta succedendo velocemente”, ha sottolineato.

La sola politica della sinistra: aumentare le tasse

Secondo Trump, ciò a cui ha assistito il mondo in queste ultime 14 settimane è stata “una rivoluzione di buon senso. Ci piacciono i confini forti, ci piace una buona istruzione, ci piacciono i tassi di interesse più bassi, ci piace poter comprare una bella macchina e dedurre gli interessi sul prestito, cosa mai accaduta prima. Vogliamo un esercito forte, tasse più basse. I democratici fanno campagna elettorale dicendo che aumenteranno le tasse, non l’avevo mai sentito”. Trump ha anche fatto cenno al disegno di legge sui tagli fiscali, sottolineando l’importanza che quest’ultimo venga approvato dal Congresso: “I democratici aumenteranno le vostre tasse se la legge non passa. Se i democratici prevalgono su questa legge, otterrete un aumento delle tasse del 58%”.

Nel corso del comizio, Trump è tornato in modalità campagna elettorale, trattando gli stessi argomenti utilizzati nei suoi consueti comizi elettorali di 90 minuti e per l’occasione non sono mancate critiche all’ex presidente Joe Biden, definito ancora una volta “corrotto e addormentato” e alla vicepresidente Kamala Harris. Il presidente americano ha anche speso elogi per i suoi sostenitori più fedeli, che si sono presentati al comizio indossando abiti color mattone, che di fatto richiamano il muro di confine tra Messico e Stati Uniti.

“Finalmente avete un presidente che difende i vostri confini e la vostra Nazione”

“Stiamo riportando indietro il nostro Paese da una classe politica malata. Si sono arricchiti svendendo l’America e non permetteremo più che accada. Abbiamo avuto quattro anni fantastici – ha affermato – con la più grande economia nella storia del nostro Paese. Siamo andati alla grande