Trump dà i numeri sui primi cento giorni alla Casa Bianca: dal Messico sono entrate solo tre persone

Il bilancio

Il presidente non pare preoccupato dai sondaggi della Cnn: il suo indice di gradimento è in calo dopo 100 giorni dall'inizio del mandato

“Grazie ai miei meravigliosi amici della delegazione repubblicana del Michigan e ai tanti altri incredibili repubblicani al Congresso che vogliono venire con me a celebrare i nostri storici primi 100 giorni martedì. Sarà una giornata straordinaria”. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Vorrei – prosegue Trump – che tutti potessero venire con me, ma questa è una settimana cruciale per lavorare su ‘l’unica, grande, bella legge’, che comprenderà massicci tagli alle tasse, forti misure di sicurezza alle frontiere, importanti progressi militari, una deregolamentazione radicale, potenti riforme della spesa e molto altro! È molto più importante che tutti rimangano a Washington questa settimana per lavorare sodo e velocemente su tutto questo: deve essere fatto. Daremo slancio alla prosperità economica e accelereremo verso l’età d’oro dell’America”.

“Sto riportando in vita il Columbus Day dalle sue ceneri. I Democratici hanno fatto tutto il possibile per distruggere Cristoforo Colombo, la sua reputazione e tutti gli italiani che lo amano così tanto. Hanno abbattuto le sue statue e non hanno messo altro che la scritta ‘Woke’, o peggio ancora, niente di niente! Beh, sarete felici di sapere che Cristoforo farà un grande ritorno. Il sottoscritto sta ripristinando il Columbus Day con le stesse regole, date e luoghi, come è stato per tutti i decenni precedenti”. E ancora, in merito all’ingresso di migranti dal Messico “sono entrate solo 3 persone, contro le centinaia di migliaia della scorsa amministrazione. Non c’è mai stata una differenza così grande prima. Congratulazioni America”.

Trump ha anche annunciato la possibilita’ di una riduzione o eliminazione delle imposte sul reddito per le persone che guadagnano meno di 200.000 dollari all’anno quando entreranno in vigore i dazi. “Quando i dazi entreranno in vigore, le tasse sul reddito per molte persone saranno sostanzialmente ridotte, forse anche eliminate del tutto. L’attenzione si concentrerà su coloro che guadagnano meno di 200.000 dollari all’anno”, ha scritto il presidente repubblicano su Truth Social. Nel suo messaggio