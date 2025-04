Due ore di fila a Santa Maria Maggiore per visitare la tomba del Papa: pubblicato l’ultimo video

Il lungo omaggio

Neanche la pioggia sottile scesa Santa Maria Maggiore ha fermato i fedeli, che, protetti dagli ombrelli, hanno continuato ad affrontare pazientemente la lunga fila per entrare nella Basilica a visitare la tomba di Papa Francesco, tumulato ieri come suo ultimo desiderio tra la Cappella Paolina, dove è custodita l’icona mariana della ‘Salus Populi Romani’ a lui molto cara, e la Cappella Sforza, accanto all’altare dedicato a San Francesco.

Dopo un momento di stallo per l’arrivo in Basilica dei Cardinali, membri del prossimo Conclave, per l’omaggio al sepolcro e la recita dei Vespri, la fila ha ripreso a scorrere. I cardinali hanno pregato sulla tomba di Papa a Santa Maria Maggiore dove i fedeli sono arrivati per l’omaggio a Francesco. Successivamente, i porporati hanno proseguito con la celebrazione dei Vespri presieduta dal coadiutore Rolandas Macrickas.

Tra piazza dell’Esquilino e di Santa Maria Maggiore risuonavano tanti accenti diversi, fedeli da ogni parte del mondo sono giunti per un ultimo saluto al Pontefice. Si è sentito un gruppo di giovani pellegrini della diocesi di Viterbo cantare ‘Laudato sii, o mio signore’ battendo le mani, con l’accompagnamento da una chitarra. La Basilica è rimasta aperta ai fedeli per la visita alla tomba di Papa Francesco fino a tarda sera.

Ddalle 7 di domenica mattina a notte inoltrata, la media di attesa è stata di circa due ore. Davanti alla tomba si può sostare solo pochi secondi proprio considerato il grande afflusso di persone. Alle 16 è previsto l’arrivo dei cardinali per l’omaggio a Francesco e per la recita dei Vespri.

I giovani, la pace, l’ascolto e…. i nonni. Un estratto dei temi più sentiti da Papa Francesco sono contenuti in un breve video inedito pubblicato postumo e pubblicato dal sito del settimanale “Oggi”. Nel video, rilanciato oggi da Vatican news, Papa Francesco, che appare in abiti informali, afferma: “Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare ad ascoltare. Quando una persona ti parla, – è il suo suggerimento