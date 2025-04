Bergoglio in paradiso con Pelè, Michael Jackson e altri divi: l’Ai non risparmia neanche il Papa morto (video)

Sta spopolando sui TikTok ma anche su altri social il video realizzato da un creator americano che unisce Papa Francesco con altri divi pop defunti (da Amy Winhouse a Maradona, da Pelè a Michael Jackson): l’Intelligenza artificiale ha ricreato un paradiso che ricorda agli utenti italiani la pubblicità di una nota marca di caffè. La location pare proprio quella, manca solo la Moka e il personaggio famoso di turno che appare con la tazzina fumante in mano.

Pope Francis hugging Michael Jackson is not the good optics you were going for here. 🙈

