Da Achille Lauro a Elodie: svelato il cast completo del Concertone del Primo maggio. Con un ricordo di Papa Francesco

Piazza San Giovanni

L'Ad Rai Giampaolo Rossi: «Il ruolo del servizio pubblico è offrire un racconto plurale del Paese, essere strumento di unione, identità, memoria e anche di valorizzazione dei grandi temi sociali»

Ci sarà anche Papa Francesco al concertone del Primo maggio. Gli organizzatori hanno infatti annunciato che nel corso dell’evento saranno trasmesse le sue dichiarazioni rivolte ai giovani e al mondo della cultura e della musica. L’omaggio al Pontefice appena scomparso è stato reso noto nel corso della conferenza stampa in Rai durante la quale è stato presentato il cast completo che calcherà il palco, con la conduzione di Noemi, Ermal Meta e BigMama ai quali si affiancherà per una serie di incursioni il professore di fisica e star dei social Vincenzo Schettini. Lo slogan scelto quest’anno da Cgil, Cisl e Uil è “Uniti per un lavoro sicuro”.

L’omaggio a Papa Francesco al concertone del Primo maggio

«La Rai segue il Concertone del Primo Maggio da 35 anni, e il tema del lavoro, in questo periodo di ridefinizione quasi sistematica, è più centrale che mai. Non si tratta solo del lavoro quotidiano, ma anche di come le nuove tecnologie impattano sul rapporto tra uomo e lavoro, ponendo la questione del ruolo, come ha ben evidenziato anche Papa Francesco», ha detto l’ad Rai Giampaolo Rossi, elogiato il servizio pubblico per la copertura della morte di Papa Francesco.

Rossi: «Dal servizio pubblico un racconto plurale per unire il Paese»

La funzione del servizio pubblico, ha sottolineato Rossi, è «quella del racconto plurale di un Paese, e nello stesso tempo anche quello di costruire una coesione sociale». «E quindi, in fondo – ha commentato – il racconto del primo maggio e l’impegno della Rai, a fianco ai sindacati, a fianco agli artisti che saliranno sul palco, servirà a confermare il grande ruolo del servizio pubblico come strumento di unione di questo Paese e non di divisione, di identità, di memoria, e anche di valorizzazione dei grandi temi sociali che dobbiamo affrontare assieme».

Il casto completo del concertone: da Achille Lauro a Elodie

Gli artisti che si esibiranno sul palco di San Giovanni in Laterano sono, in ordine alfabetico: Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimi, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Patagarri, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro.

Lo spettacolo, hanno spiegato gli organizzatori, offre un «mosaico sonoro che riflette l’Italia di oggi, uno spaccato autentico e contemporaneo della nuova scena d’autore italiana, in cui convivono anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock» e diverse generazioni, fra le quali anche quella rappresentata dai finalisti del contest 1Mnext Cordio, Diniche e Fellow.