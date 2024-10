Rai: insediato il Cda, Giampaolo Rossi è il nuovo ad. FdI: è garanzia di mete ambiziose

Primo giorno di scuola per il Cda di Viale Mazzini. A pochi giorni dal voto del Parlamento l’Assemblea degli azionisti Rai, alla presenza dell’intero azionariato (Mef e Siae), ha nominato il nuovo l’organo composto da Simona Agnes, Alessandro di Majo, Davide Di Pietro, Federica Frangi, Antonio Marano, Roberto Natale. E ha indicato Giampaolo Rossi come amministratore delegato. Successivamente il Cda della Rai, riunitosi in Viale Mazzini e presieduto da Antonio Marano in qualità di consigliere anziano, ha nominato a maggioranza per la carica di presidente Simona Agnes. Nomina che diventerà efficace solo dopo il parere favorevole da parte dei due terzi dei componenti della Commissione Parlamentare di Vigilanza. Il nuovo ad è Giampaolo Rossi, eletto a maggioranza. Nella stessa seduta Rossi ha comunicato di voler affidare a Roberto Sergio il ruolo di Direttore Generale Corporate.

Rai, insediato il nuovo Cda: Rossi il nuovo ad

Tra le prime reazioni positive quelle di Unirai. “C’è il tema del rinnovo contrattuale di tutte le categorie, ci sono i precari da stabilizzare, c’è l’organizzazione del lavoro giornalistico da migliorare, così come pure la presenza sui territori, anche periferici. Per una Rai che deve saper parlare a tutti gli italiani e rappresentare tutte le sensibilità presenti nella società. Questa è la sfida, ma al tempo stesso una grande occasione. Buon lavoro al nuovo amministratore delegato Giampaolo Rossi, alla presidente designata Simona Agnes, al prossimo dg Roberto Sergio e tutto il Cda appena insediato”. C0sì in una nota il sindacato liberi giornalisti Rai.

Gli auguri di FdI al nuovo ad: preparato e di esperienza

Auguri di buon lavoro al neo amministratore delegato Rossi anche dalla ‘squadra’ di Fratelli d’Italia in Vigilanza Rai. “Esperto dell’industria dei media e in special modo nell’ambito dell’innovazione dei linguaggi e delle nuove tecnologie, una persona preparata e di esperienza che siamo certi saprà condurre la Rai verso mete ambiziose. Il nuovo corso della tv di Stato prende sempre più corpo in una ottica di pluralità e siamo per questo convinti che oggi sia iniziato un percorso virtuoso che ci vedrà parte attiva e collaborativa a 360 gradi”.

Chi è Giampaolo Rossi: da RaiNet alla Fondazione Ania

Giampaolo Rossi, nato a Roma nel 1966, è laureato con lode in Lettere alla Sapienza di Roma. Di formazione storico-umanistica, matura molte esperienze professionali nell’industria dei media, soprattutto nell’ambito dell’innovazione dei linguaggi e delle nuove tecnologie, con particolare riferimento alla trans-medialità. Dal 2004 al 2012 è presidente di RaiNet. In seguito, svolge attività di consulenza strategica nell’ambito della comunicazione e dell’innovazione per diverse aziende. In ambito giornalistico, tra il 2010 e il 2018, ha collaborato come editorialista prima con Il Tempo e, in seguito, con Il Giornale.

Formazione storico-umanistica, esperto di nuovi media

Rossi ha ricoperto più volte l’incarico di consigliere d’amministrazione dell’Istituzione Biblioteche di Roma, il più grande sistema bibliotecario italiano. Tra il 2018 e il 2021 viene eletto dalla Camera come componente del Consiglio di Amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa. Tra il 2021 e il 2023, è Advisor presso la Fondazione Ania nell’ambito dei Pubblic Affairs e delle Relazioni Istituzionali. Autore di diverse pubblicazioni nell’ambito della comunicazione, da anni si occupa anche di formazione legata all’industria dei media. Tra il 2015 e il 2021, è stato Direttore del Master in Media Entertainment presso la Link Campus University e presidente del Consiglio Direttivo di Polis. Dal 2009 al 2016 ha insegnato inoltre Teorie e tecniche dei linguaggi cross-mediali presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Da maggio 2023 è Direttore Generale Rai Corporate. Da giugno 2023 è inoltre responsabile ad interim della Direzione Diritti Sportivi.