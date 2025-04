Bombardato l’ultimo ospedale funzionante a Gaza. Israele: ospitava un centro di controllo di Hamas

A Gaza, la domenica delle palme è stata funestata dai gravissimi danni l’attacco notturno delle forze israeliane sull’ospedale al Ahli di Gaza, noto anche come l’ospedale Battista, gestito dalla chiesa episcopale di Gerusalemme. Lo ha confermato il ministero della Salute di Gaza. I due missili lanciati dall’Idf hanno “completamente distrutto” l’ingresso e innescato un incendio che ha interessato anche l’area di emergenza, il laboratorio e la farmacia, si legge in una nota. Danneggiato anche il reparto di chirurgia e le apparecchiature per la produzione di ossigeno per le unità di terapia intensiva.

Nei filmati trasmessi del canale qatariota Al Jazeera, si vedono i soccorritori alla ricerca di sopravvissuti e feriti tra le macerie del centro al Ahli. Pazienti e personale hanno dovuto abbandonare la struttura, la più importante del nord della Striscia, che ora è fuori uso. Le autorita’ di Gaza hanno pubblicato un elenco di 35 ospedali, tra cui l’ospedale al Ahli, che le forze israeliane hanno preso di mira durante i 18 mesi di guerra che hanno portato il sistema sanitario al collasso. “Condanniamo questo crimine atroce e spregevole e riteniamo pienamente responsabili l’occupazione israeliana, il governo degli Stati Uniti e i paesi coinvolti nel genocidio, come il Regno Unito, la Germania e la Francia”, si legge in una nota dell’ufficio comunicazione. Secondo la Protezione civile di Gaza, l’attacco aereo è scattato intorno alla mezzanotte, “pochi minuti dopo l’ordine dell’esercito (israeliano) di evacuare questo edificio di pazienti, feriti e accompagnatori”, ha detto l’agenzia in un comunicato.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato che l’ospedale conteneva un “centro di comando e controllo utilizzato da Hamas”. Non sono state segnalate vittime, secondo il servizio civile di emergenza di Gaza.

🚨Breaking: Massive destruction reported at Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza after it was bombed by Israeli forces.

List of 35 Hospitals Targeted by Israeli Forces During the Ongoing Genocide in Gaza Through Bombing, Burning, or Total Destruction:

1.Al-Shifa Medical Complex… pic.twitter.com/FG1dSkvKxN

— Gaza Notifications (@gazanotice) April 13, 2025