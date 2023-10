Strage all’ospedale di Gaza: almeno 500 morti. Israele: “È il lancio fallito di un razzo di Hamas” (video)

Sarebbero 500 le vittime del raid israeliano sull’ospedale di Gaza. Lo riporta Al Jazeera. Il presidente del’autorità palestinese, Abu Mazen, ha intanto indetto tre giorni di lutto. Abu Mazen ha anche cancellato l’incontro previsto con Joe Biden ad Amman.

La versione dell’esercito israeliano: è un lancio fallito di un razzo di Hamas

“Abbiamo ricevuto l’informazione quando eravamo riuniti con tutti i leader. Sembra che sia confermato. E un attacco contro una infrastruttura civile non e’ in linea con il diritto internazionale”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in conferenza stampa al termine del vertice Ue straordinario in videoconferenza sulla crisi in Medio Oriente, rispondendo a una domanda in merito all’attacco contro l’ospedale di Gaza.

L’esercito israeliano, citato dai media, ha fatto sapere che l’esplosione nell’ospedale Al-Ahli Arabi Baptist di Gaza City è dovuta al lancio fallito di un razzo di Hamas e che non c’è nessun legame dell’esercito stesso con l’esplosione.

L’Oms condanna l’attacco all’ospedale di Gaza

Per l’ufficio stampa del governo di Hamas l’attacco è un “crimine di guerra”. Decine di migliaia di famiglie si sono riversate negli ospedali sovraffollati della città in cerca di rifugio dai bombardamenti dell’esercito israeliano. «L’ospedale ospitava centinaia di malati e feriti e persone sfollate con la forza dalle loro case» a causa di altri bombardamenti, si legge in una nota. I video di Al Jazeera della scena mostrano medici e civili che trasportavano corpi su sacchi e coperte. Macchie di sangue e numerose auto incendiate erano visibili nel cortile buio dell’ospedale. Gli ospedali sono stati usati in modo massiccio dagli sfollati perche’ erano stati relativamente risparmiati dai bombardamenti israeliani.

La Lega araba ai leader occidentali: “Fermino questa tragedia”

«L’Oms condanna fermamente l’attacco all’ospedale arabo Al Ahli nel nord di Gaza. I primi rapporti parlano di centinaia di morti e feriti. Chiediamo la protezione immediata dei civili e dell’assistenza sanitaria e la revoca degli ordini di evacuazione». Lo scrive su X il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“L’ultimo esempio di attacchi israeliani privi dei valori umani più basilari”. E’ quanto scrive su X il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sull’attacco a un ospedlae di Gaza. “Chiedo a tutta l’umanità di agire per fermare questa brutalità senza precedenti a Gaza”, ha concluso.

Il segretario della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, ha lanciato un appello ai leader occidentali perché “fermino subito questa tragedia” dopo l’attacco a un ospedale di Gaza che ha causato centinaia di vittime. In un post su X, il segretario della Lega araba ha aggiunto che “i meccanismi arabi documenteranno questi crimini di guerra e i criminali non riusciranno a farla franca con le loro azioni”