“Musk è un patriota”, Trump elogia il capo del Doge davanti ai giornalisti al termine di una riunione (video)

La lode del presidente

Il presidente americano Donald Trump ha ringraziato pubblicamente il capo del Doge Elon Musk davanti alle telecamere e definendolo “un patriota prima di ogni altra cosa”. “Lui è un mio amico, lo è diventato e mi ha supportato durante le elezioni”, ha spiegato The Donald: “Lui non mi ha mai chiesto niente, anche se avrebbe potuto farlo”. “Mi chiedo sempre se (Elon) mi chiederà qualcosa – ha proseguito il presidente – le cose possono cambiare, ma non l’ha ancora mai fatto”. Trump ha raccontato di essere stufo del mandato sulle macchine elettriche e che probabilmente questo avrebbe potuto danneggiare Musk, ma nonostante ciò non gli ha mai chiesto di fare un cambio di rotta. Per lui, il fatto che il tycoon di Tesla e Space X non badi esclusivamente ai propri interessi “è un tributo fantastico”.

Il supporto di Trump al “patriota” Musk

Questo non è l’unico caso in cui Trump ha mostrato solidarietà e stima all’amico Musk, infatti più di una settimana fa il presidente degli Usa scelse di comprare una Tesla model S per sostenere “l’incredibile patriota” del dipartimento Doge. Inoltre, poco tempo fa il presidente americano fu immortalato mentre aiutava il piccolo X, ossia il figlio di Musk, a salire sull’elicottero presidenziale “Marine One”, proprio come farebbe un nonno con il proprio nipotino. L’immagine è stata definita “commovente” dal quotidiano The New York post, che ha anche pubblicato diverse foto che ritraggono Trump e il pargolo del businessman sudafricano con cittadinanza americana: in una di queste è possibile osservare il piccolo X che saltella sul prato della Casa Bianca mentre viene affiancato da The Donald.