Trump smentisce le fake news su Musk e le “soffiate” alla Cina, poi si scaglia contro “la nemica Maggie”

La difesa di The Donald

Donald Trump torna a difendere categoricamente il capo del Doge, accusando alcuni dei media americani di aver fatto disinformazione sul suo conto e di aver riportato “il concetto falso che siccome Elon Musk fa affari in Cina, sarebbe combattuto e andrebbe direttamente a svuotare il sacco davanti ad alti funzionari cinesi”. Già nelle scorse ore, il presidente americano aveva smentito le “fake news” secondo cui il tycoon di Tesla e Space X avrebbe partecipato a una riunione del Pentagono su una “potenziale guerra con la Cina”: l’indiscrezione è trapelata prima dal New York times e poi è stata rilanciata dalla Cnn. “Elon non sarà informato di nulla sulla Cina dal Dipartimento di Guerra”, ha spiegato Trump.

Trump difende Musk dalle “fake news”

“Elon Musk sarà informato dal Pentagono sui piani top secret degli Stati Uniti contro la Cina in caso di guerra, secondo il fallimentare New York Times – ha scritto il presidente americano su Truth social – uno dei giornali peggiori e più volutamente imprecisi del mondo”. “La Cnn ha immediatamente ripreso questa storia assolutamente ridicola e falsa, probabilmente diffamatoria, e ci è andata giù pesante”, ha denunciato ancora Trump: “Fortunatamente, nessuno stava guardando!”. L’ultima frase si riferisce probabilmente al fatto che in pochi potrebbero aver ascoltato o letto la notizia, dal momento che questa è stata pubblicata durante la notte in America.

Il presidente americano furioso con una vecchia rivale del Times

“La miglior difesa è l’attacco” sembra essere il motto di The Donald, che successivamente si è scagliato contro la “nemica di vecchia data”, Maggie Haberman, corrispondente della Casa Bianca per il New York Times e analista politica per Cnn. Dopo averle storpiato il nome in “Maggot Hagerman”, traducibile in “Verme Hagermann”, l’ha inoltre definita una “stupida truffatrice che scrive costantemente su di me”, utilizzando “fonti anonime e inventate (inesistenti!), e con cui non parlo da secoli”.