L’aereo prende fuoco all’atterraggio: i passeggeri costretti a rifugiarsi sull’ala (video)

Un viaggio infernale

L'incidente avvenuto all'aeroporto di Denver, dopo il volo era stato dirottato per un guasto tecnico. A bordo c'erano 172 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Dodici persone sono rimaste lievemente ferite

Un aeroplano dell’American airlines ha preso fuoco sulla pista dell’aeroporto internazionale di Denver, dove era appena atterrato dopo essere stato dirottato a seguito di un guasto tecnico. I passeggeri sono stati costretti a mettersi in salvo dalle fiamme sull’ala dell’aereo. A causa dell’incendio, la pista d’atterraggio era ricoperta da un fumo nero e denso. Il Boeing 737-800, diretto in Texas, ha dovuto deviare il proprio percorso quando i membri dell’equipaggio hanno avvertito delle forti vibrazioni al motore.

Aeroplano prende fuoco all’aeroporto internazionale di Denver

Secondo le testimonianze dell’agenzia Federal aviation administration, riferite dal New York Post, il motore dell’aeroplano americano, con 172 passeggeri e sei membri dell’equipaggio a bordo, ha preso fuoco durante la fase d’atterraggio sulla pista. Successivamente, i viaggiatori sono stati evacuati utilizzando gli scivoli mentre altre dodici persone sono state lievemente ferite e trasportate negli ospedali vicini per ricevere l’assistenza medica necessaria. Le riprese condivise sui social media hanno mostrato le fiamme e il fumo che divampavano sull’aereo consumandone le lamiere mentre personale dell’aeroporto lavorava con grande impegno per spegnere il fuoco.

Alla fine l’incendio è stato domato anche grazie all’intervento dei pompieri e non ha causato ritardi per i voli successivi. “Ringraziamo i nostri membri dell’equipaggio, il team Den e i primi soccorritori per la loro azione rapida e decisa, con la sicurezza di tutti a bordo e a terra come priorità”, ha affermato American Airlines. La Federal aviation administration ha scelto di aprire un’indagine per far luce sul caso, dal momento che le cause dell’accaduto non sono ancora chiare.