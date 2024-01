In fiamme volo di linea con 400 passeggeri: il video del pauroso incidente all’aeroporto di Tokyo

Il volo JL516 della Japan Airlines, un Airbus A350, si è scontrato con un aereo della guardia costiera sulla pista dell’aeroporto di Haneda a Tokyo. Lo precisa l’agenzia di stampa Kyodo indicando nello scontro la causa dell’incendio. A bordo dell’aereo passeggeri c’erano 367 persone. Il volo JAL 516 era partito dall’aeroporto di New Chitose sull’isola di Hokkaido.

L’aeroporto Haneda di Tokyo è uno dei più trafficati dell’Asia

Sono state evacuate tutte le circa 400 persone a bordo dell’aereo di Japan Airlines (Jal) che ha preso fuoco sulla pista dell’aeroporto Haneda di Tokyo, in Giappone. Lo riferisce l’agenzia di stampa giapponese Kyodo News, che parla di 400 persone fra passeggeri e membri dell’equipaggio. Anche l’emittente Nhk riferisce che tutte le persone a bordo sono state evacuate: citando un portavoce della compagnia aerea, riferisce che a bordo c’erano 379 persone, di cui 367 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio.

Cinque morti sull’aereo della Guardia Costiera

Sono stati sospesi tutti i voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Haneda a Tokyo, uno degli scali più trafficati del Giappone. Lo rende noto la Japan Airlines dopo che un suo Airbus A350 ha preso fuoco in seguito a una collisione con un aereo della Guardia costiera. Si contano cinque dispersi nella collisione fra due velivoli sulla pista dell’aeroporto Haneda a Tokyo. Si tratta di tutti i passeggeri che si trovavano a bordo dell’aereo della Guardia Costiera al momento della collisione con l’aereo di linea in fiamme.