Asia Argento “allatta” le scimmie in Malesia, ma la situazione le sfugge di mano e finisce in rissa (video)

Incontri ravvicinati

Piccola disavventura in Malesia per l'attrice, che prima gioca con gli animali e poi prova ad allontanarli al grido di «non fate le scimmie cattive»

Asia Argento ha postato sul suo profilo Instagram alcuni video nei quali è intenta ad “allattare” delle scimmie in barca sul fiume del Kilim geoforest Park in Malesia, sfidando i segnali di pericolo. Nei video l’attrice sorride, forse inconsapevole che i primati attorno a lei sono amichevoli solo in apparenza: questi, da un momento all’altro, possono trasformarsi in una specie molto aggressiva verso i turisti. Una delle scimmie, salita a bordo dopo aver notato lo confidenza umana, ha iniziato a consumare autonomamente le provviste d’acqua. In poco tempo poi la situazione precipita e l’imbarcazione viene presa d’assalto dagli altri primati della zona: uno di loro, forse ingelosito dalle troppe attenzioni che Asia Argento stava dando a uno dei suoi simili, ha attaccato fisicamente un’altra scimmia, innescando così una rissa che ha costretto l’attrice romana ad allontanarsi. Durante la zuffa, tante altre bertucce si sono avvicinate alla barca per osservare da vicino la situazione.

Asia Argento allatta le scimmie in Malesia ma finisce assediata

“Non fate le scimmie cattive”, dice Asia Argento rivolgendosi alle scimmie e provando a gestire la rissa tra primati per evitare il peggio. Le scimmie, però, non sembrano darle ascolto… Poco dopo, la figlia d’arte ha pubblicato sui propri canali social il cartello di deterrenza che invita le persone a non intrattenersi con la scimmie, perché nessuno si prenderebbe “la responsabilità del ferimento e della morte”. Una spiacevole esperienza quella in cui si è imbattuta Asia Argento, in cui le scimmie ricordano molto i primati aggressivi presenti nel film di Jumanji.