Asia Argento, social scatenati contro di lei: «Sei raccapricciante, sembri strafatta»

“Pedophile hypocrit murderer”. Copertina d’eccezione per il nuovo numero di “Dust” che ritrae Asia Argento insieme a papà Dario. Ma soprattutto insulti d’eccezione per lei. Sotto uno scatto in bianco e nero sulla rivista – pubblicato su Instagram dal padre- per suggerire atmosfere gotiche e spettrali, degne dei film che hanno reso celebre il grande Dario. gli insulti si sprecano. Fotografati in un parco di Roma, entrambi vestiti con due lunghi cappotti, fissano l’obiettivo con sguardo spettrale e pallido. Asia Argento viene ricoperta d’insulti su Instagram, senza esclusione di colpi per le reiterate provocazioni che ne fanno una delle donne più “odiate” dei social. Mentre lui, il padre Dario Argento, al contrario, viene osannato da fan e appassionati di cinema horror che hanno subito definito “ epica ” e “ leggendaria ” la cover.

Asia Argento travolta dagli insulti