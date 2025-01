Pure Netanyahu smonta la fake del saluto romano di Musk: “Elon diffamato ingiustamente”

Alla fine sul presunto saluto romano di Elon Musk è intervenuto anche il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Per difenderlo e per ricordare che il patron di Tesla e X, a differenza di molti che lo attaccano per quel gesto, è un «grande amico» di Israele.

Netanyahu difende Musk dalla fake del saluto romano: «Ingiustamente diffamato»

«Elon è un grande amico di Israele. Ha visitato Israele dopo il massacro del 7 ottobre, in cui i terroristi di Hamas hanno commesso la peggiore atrocità contro il popolo ebraico dall’Olocausto», ha scritto Netanyahu su X. «Da allora ha ripetutamente e con forza sostenuto il diritto di Israele a difendersi dai terroristi e dai regimi genocidi che cercano di annientare l’unico e solo stato ebraico. E per questo lo ringrazio», ha concluso il premier israeliano, per il quale Musk è stato «ingiustamente diffamato»

Musk punzecchia la sinistra radicale: «Arrabbiati perché per parlare di me hanno dovuto smettere di lodare Hamas»

A corredo del suo post, Netanyhau ha rilanciato un tweet dello stesso Musk che è tornato a punzecchiare i suoi detrattori scrivendo che «i radicali di sinistra sono davvero arrabbiati perché hanno dovuto prendersi del tempo dalla loro giornata impegnata a lodare Hamas per chiamarmi nazista».

Milei dal palco di Davos: «Era un gesto innocente»

A difesa di Musk si è fatto sentire anche il presidente argentino Javier Milei, che ne ha parlato durante il suo intervento al Forum di Davos. Era «un gesto innocente», ha detto, riportando i fatti alla realtà: quel braccio alzato partito dal petto era il gesto con cui Musk aveva accompagnato la frase «il mio cuore è per voi» rivolta ai propri sostenitore, come si sente chiaramente dal video da cui poi è stato estratto il fotogramma alla base della fake del saluto romano.