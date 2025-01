Polemiche social sul saluto di Elon Musk con il braccio teso. “Gesto frainteso” (video)

Elon Musk stupisce e provoca ancora dividendo i social: iil numero 1 di X e di Tesla, è sembrato lasciarsi andare a un doppio saluto “politicamente scorretto” quando è intervenuto a un evento di inaugurazione per i sostenitori del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Mentre parlava sul palco alla Capitol One Arena di Washington, Musk si è prima portato la mano sul petto per poi estendere il braccio in quello che a molti è sembrato un saluto romano.

Remember when Democrats called MAGA rallies “Nazi rallies?” President un-elect Elon Musk just did the Nazi Sieg Heil salute. We were right. Absolutely vile.pic.twitter.com/lg5xl2QpMM — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) January 20, 2025

Musk, il giallo del saluto a braccio teso

“L’Impero Romano è tornato, a cominciare dal saluto romano”. Così in un post su X Andrea Stroppa, il referente italiano di Elon Musk, commenta un video del patron di Tesla mentre, intervenendo alla Capital Arena, ringrazia i sostenitori di Donald Trump salutandoli con il braccio teso. Il post poco dopo è stato eliminato. “Quel gesto, che alcuni hanno scambiato per un saluto nazista, è semplicemente Elon, che è autistico, mentre esprime i suoi sentimenti dicendo ‘Voglio darti il ;;mio cuore’, ed è esattamente ciò che ha comunicato al microfono”, ha poi spiegato Stroppa in un post successivo. “A Elon non piacciono gli estremisti!”, ha sottolineato.

Elon Musk ha già una mail

Elon Musk si è rivolto con parole colorite ai sostenitori di Donald Trump che hanno affollato la Capital One Arena di Washington. “Mi farò il c… per voi!”, ha detto. La vittoria del tycoon è “veramente importante”, ha detto il miliardario di origine sudafricana nel suo breve e appassionato intervento. Il patron di Tesla e SpaceX nella nuova amministrazione guiderà il neonato Doge, dipartimento per l’efficienza governativa, che dovrebbe tagliare “due trilioni di dollari” di spese federali ritenute inutili o improduttive.

In tempi record, mister Tesla ha già un ambito indirizzo email alla Casa Bianca. Lo ha riferito una fonte a ‘The Hill’ spiegando che il miliardario che guiderà il Dipartimento per l’efficienza governativa (DOGE), ha dichiarato che la sua e-mail era già disponibile nell’ambito della funzione di ricerca interna dell’Ufficio esecutivo del Presidente. La fonte ha anche mostrato a The Hill uno screenshot che mostrava il nuovo indirizzo email di Musk con il suffisso EOP, che sta per ufficio esecutivo del presidente.