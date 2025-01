Arabia, le mille e una intesa: Meloni annuncia accordi commerciali per 10 miliardi di dollari

Arabia dorata, o per meglio dire: le mille e una notte del commercio, o le mille e una intesa, per un valore di circa 10 miliardi di dollari. L’annuncio del premier Meloni arriva a metà giornata, nel corso del suo intervento alla tavola rotonda di alto livello Italia-Arabia Saudita ad Al-Ula. “Siamo tutti consapevoli che la relazione tra i sistemi economici italiano e saudita ha molti margini di crescita: è nostro comune interesse fare un salto di qualità” aggiunge la premier che ha incontrato il principe ereditario saudita bin Salman. “C’è un enorme potenziale non sfruttato nella nostra cooperazione, e questa visita può aprire una fase completamente nuova nella nostra partnership. Per questo, abbiamo elevato le nostre relazioni bilaterali al livello della partnership strategica”.

Arabia Saudita, Meloni stringe un partenariato strategico con l’Italia

“A mio avviso c’è una differenza tra il semplice comprare o vendere qualcosa e il cooperare davvero. Cooperare è tutta un’altra cosa, che significa confrontarsi, ragionare insieme sulle indifferenze in uno scenario sempre più incerto in cui saper ascoltare ed essere ascoltati è fondamentale ed è il primo passo. Più il dialogo è franco e intenso, più si svilupperà naturalmente”, ha detto Meloni, in apertura del suo intervento alla tavola rotonda di alto livello Italia-Arabia Saudita, ad Al-Ula. Nel corso dell’incontro tra la premier e il Principe ereditario e Primo Ministro dell’Arabia Saudita, Mohamed bin Salman Al Saud, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta che eleva i rapporti bilaterali a un partenariato strategico, avviando una cooperazione strutturata. Tra le iniziative concordate, l’organizzazione nei prossimi mesi di “un business forum settoriale” e l’avvio di un processo “per definire un piano d’azione con priorità condivise”.

Durante il colloquio, spiega Palazzo Chigi in una nota, Meloni e bin Salman “si sono confrontati su diverse questioni globali e regionali di rilievo, anche nel contesto delle relazioni tra Unione Europea e Consiglio di Cooperazione del Golfo”. Tra i temi trattati: la ricerca di “una pace giusta e duratura” in Ucraina; il consolidamento del cessate il fuoco a Gaza e la ripresa di un processo politico verso una soluzione dei due Stati; il sostegno a un processo politico inclusivo in Siria e gli sforzi di ricostruzione; l’assistenza al Libano; l’approccio alla transizione energetica basato sulla neutralità tecnologica e sulle interconnessioni tra reti; lo sviluppo di “data center e iniziative comuni per il progresso sostenibile in Africa”.

In Arabia Saudita accordi commerciali e una spinta al Piano Mattei

“Sono molto lieta di creare accordi specifici per i nuovi progetti congiunti non solo tra di noi ma anche per condividere il nostro lavoro congiunto all’estero e in Africa, che è un importante focus del mio governo. Sul Piano Mattei penso che l’Italia e l’Arabia Saudita possano lavorare bene insieme perché è molto importante per entrambe e questo fa proprio la differenza”, ha detto la presidente del Consiglio.

Nel corso della visita, il Presidente Meloni ha anche fatto tappa a Gedda, dove ha visitato la Nave Vespucci portando il suo saluto all’equipaggio. La nave scuola ha fatto tappa in Arabia Saudita, per la prima volta nella sua storia, nel quadro di una circumnavigazione del globo iniziata il 1° luglio 2023 e che si concluderà il prossimo 10 giugno dopo aver toccato 33 porti in 28 Nazioni e in 5 continenti.

Osnato: “Il partenariato strategico è una svolta”

“Il nuovo partenariato strategico siglato tra Italia e Arabia Saudita, in occasione della visita del Presidente Meloni ad Al Ula, rappresenta una tappa cruciale per le relazioni bilaterali ed è ispirato alla visione internazionale di questo Governo in tema di cooperazioni economiche e politiche nell’interesse della nostra Nazione, come rappresentato anche dal Piano Mattei”, commenta in una nota Marco Osnato (Fdi), presidente della VI Commissione Finanze alla Camera e della Sezione Bilaterale parlamentare Italia-Arabia Saudita.

“La complementarità tra la Vision 2030 saudita e le competenze industriali italiane rafforza i nostri legami in settori strategici come le grandi opere, la transizione energetica, l’idrogeno verde, e la trasformazione digitale. Questa alleanza strategica sottolinea l’impegno comune per un futuro prospero e sempre più avanzato” aggiunge Osnato. “L’Italia di Giorgia Meloni si conferma un partner fondamentale del Regno, con un ruolo di primo piano nel supportare i progetti di diversificazione economica e innovazione. L’accordo firmato oggi non è solo un’opportunità per le imprese italiane, ma una rappresentazione del rispetto reciproco e degli interessi comuni che legano i nostri due Paesi. Da cittadino italiano e da Presidente della Sezione bilaterale Italia-Arabia Saudita non posso che salutare con orgoglio e favore questa nuova importante fase dei rapporti bilaterali”, conclude .