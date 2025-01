Meloni in Arabia Saudita saluta l’Amerigo Vespucci: “Impresa storica, con voi c’è l’intera Nazione” (video)

Un arrivo di quelli che non passano inosservati, segnato dalla precisione del protocollo e dal peso della posta in gioco. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è sbarcata all’aeroporto internazionale King Khalid di Gedda, accolta con tutti gli onori dal ministro del Commercio saudita, Majed Bin Abdullah Al Qasabi, dall’ambasciatore saudita in Italia, principe Faisal bin Sattam Al Saud, e dal governatore della Provincia della Mecca, Khalid bin Faysal Al Saud. Ad accogliere il premier anche l’ambasciatore italiano a Riad, Carlo Baldocci, e il console generale a Gedda, Leonardo Costa.

Meloni in visita sulla nave Amerigo Vespucci

Primo atto della visita ufficiale: il saluto all’equipaggio dell’Amerigo Vespucci, la leggendaria nave scuola della Marina militare. Partita da Genova il 1° luglio 2023, la “Signora dei Mari” ha intrapreso un tour mondiale straordinario, toccando 5 continenti, 30 nazioni e 35 porti, prima del suo rientro nel Mediterraneo.

«Avete compiuto un’impresa storica e l’Italia questo deve saperlo, perché questa impresa, questo tour mondiale, è il tour di un’intera nazione», afferma Giorgia Meloni davanti alla platea. «Avete compiuto un’impresa storica che racconta il coraggio e la dedizione», aggiunge. La scelta di iniziare con questo omaggio assume un significato simbolico, perché la nave battente bandiera nostrana è ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel mondo e incarna quei valori di tradizione e innovazione che l’Italia intende portare anche nei rapporti bilaterali con Riad.

Il deserto di Al-Ula: dove si decide il futuro

Successivamente, la delegazione italiana volerà ad Al-Ula, sito archeologico patrimonio dell’Unesco, che sarà teatro del bilaterale tra Meloni e il principe ereditario Mohammed bin Salman. Sul tavolo, un ventaglio di temi che spaziano dalla geopolitica alla cooperazione economica, con un focus particolare su difesa, energia e investimenti. Al centro, la firma di una dichiarazione congiunta che sancirà un partenariato strategico tra i due Paesi.

L’agenda fitta e cruciale della premier Meloni

Tra gli argomenti, Gaza e il conflitto Israele-Hamas e la ricostruzione della Siria, ma anche la situazione in Libano, dove l’Italia è impegnata come mediatore e garante della stabilità grazie alle truppe Unifil. Non mancheranno discussioni sulla crisi in Yemen e sulla libertà di navigazione nel Mar Rosso, area in cui la Marina italiana è attivamente coinvolta nella missione europea Aspides.

E poi c’è l’Iran, un dossier spinoso che richiede un impegno coordinato sia sul fronte nucleare che nella gestione delle tensioni regionali. L’Italia, che ha sempre avuto un ruolo chiave nelle relazioni euro-mediterranee, punta a consolidare l’asse con Riad anche in vista della stabilizzazione dell’Africa, tema cardine del Piano Mattei per il continente.

Il ruolo dell’Italia nella Vision 2030 saudita

Un capitolo cruciale della missione è rappresentato dalle opportunità offerte dalla Vision 2030 di Mohammed bin Salman, il piano di diversificazione economica del Regno oltre il petrolio. Con la premier ci sono anche rappresentanti di grandi imprese italiane, tra cui Leonardo, guidata dall’amministratore delegato Roberto Cingolani, per siglare importanti collaborazioni.

Tra gli accordi più attesi, quello relativo alla partecipazione saudita al programma Gcap per un nuovo caccia da combattimento, e un memorandum sull’aerospazio che potrebbe aprire scenari inediti per l’industria italiana.

Ultima tappa in Bahrein

La missione mediorientale di Meloni si concluderà lunedì in Bahrein, segnando un altro primato: sarà la prima visita di un primo ministro italiano nel Paese del Golfo. L’incontro con il re Hamad Bin Isa Al Khalifa sarà focalizzato su questioni di interesse comune, spaziando dal «dialogo interreligioso» ai «principali dossier di cooperazione bilaterale», con particolare attenzione al piano difensivo e alla lotta contro l’immigrazione irregolare.

Meloni e il sovrano si erano già incontrati a Roma lo scorso 17 ottobre, durante la visita ufficiale in Europa, consolidando un dialogo bilaterale che si prepara a nuove prospettive di crescita.