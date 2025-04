Tragedia a Lanciano dopo il corteo per il 25 Aprile: auto falcia la folla, morto un ex carabiniere, diversi feriti

Alla guida un 80enne

Tragedia a Lanciano (Ch), in Piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall’Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. All’improvviso una macchina, una Lancia Musa grigia, guidata da un uomo, ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, falciando diversi pedoni. Due di loro sono stati sbalzati con violenza in aria e poi sono ricaduti sull’asfalto. Uno di essi, Gabriele Mastrangelo, di 81 anni, ex carabiniere, ca seguito del violento impatto è stato sbalzato in aria e poi è caduto violentemente a terra, morendo sul colpo. Ferita invece una donna, trasportata all’ospedale di Lanciano.

Colpiti, in maniera meno grave, anche altri. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, ambulanze ed elicottero del 118. Incerta la dinamica: quando i partecipanti si sono voltati hanno visto una Lancia Musa sbandare e finire contro alcune auto in sosta poi la vettura è carambolata sul corteo che si stava dirigendo verso piazza Plebiscito per unirsi alle cerimonie istituzionali nel cuore del centro storico. A bordo del mezzo c’era un uomo di 80 anni, che forse per un malore ha perso il controllo del mezzo. Soccorse anche due donne rimaste ferite. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nessun elemento, per ora, conduce a una pista “politica”.