Iva Zanicchi, quel saluto in diretta al compagno Fausto Pinna, morto ieri: “Ciao Pippi!” (video)

È morto ieri, all’età di 74 anni, il produttore musicale Fausto Pinna, storico compagno di vita di Iva Zanicchi. Pinna si è spento nella notte dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni, che aveva portato la cantante, 84 anni, a interrompere i concerti e gli impegni che aveva preso negli ultimi mesi proprio per stargli accanto. La coppia era insieme dal 1987. Di recente Iva Zanicchi aveva parlato delle condizioni di Pinna anche nel corso della trasmissione Estate in diretta condotta da Nunzia De Girolamo, salutando in diretta con un affettuoso e allegro “Ciao Pippi”.

Il ricordo di Malgioglio: “Fausto e Iva erano una coppia affiatatissima, lui era molto innamorato”

Numerose le testimonianze di affetto e vicinanza giunte alla cantante. Fausto e Iva ”erano una coppia affiatatissima, lui era innamoratissimo, l’accompagnava ovunque, anche a Roma durante il periodo della malattia di Iva, non l’abbandonava mai. E’ stato veramente un compagno meraviglioso”, ha ricordato Cristiano Malgioglio, grande amico di Iva Zanicchi. Malgioglio, parlando con l’agenzia di stampa Adnkronos, ha spiegato di aver “mandato subito le condoglianze ad Iva, che mi ha risposto subito. Sta soffrendo molto. Mi dispiace tantissimo per lei”.

I messaggi di affetto social per Iva Zanicchi

“Cara Iva, ti siamo vicini in questo momento di immenso dolore per la perdita del tuo amato Fausto”, si legge sul profilo Instagram della trasmissione Verissimo. ”Cara Iva, non ci sono parole per descrivere il tuo dolore di questo momento. Noi tutti possiamo solo starti vicino con le nostre preghiere e il nostro grande affetto sperando che tu lo senta davvero”, è stato il messaggio della conduttrice di Ballando con le Stelle Milly Carlucci, arrivato anch’esso tramite Instragram, da dove anche Orietta berti ha mandato un messaggio alla cantante. “Alla cara Iva mando le mie più sentite condoglianze, da parte mia e di tutta la mia famiglia, per la scomparsa del suo caro Fausto”, ha scritto Orietta Berti, sottolineando che ”Fausto era una persona gentile, discreta e che ha lottato tanto, circondato dall’immenso amore di Iva e di tutta la sua famiglia. Mando a Iva un grande abbraccio in questo difficilissimo momento”.