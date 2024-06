Salis, esordio col botto: “Occupate le case sfitte!”. Confedilizia e Fdi: “Dichiarazioni agghiaccianti”

Ilaria Salis esordisce con il botto. E lo fa con un post in cui incita alla lotta e all’occupazione di case sfitte. Tecnicamente sarebbe istigazione di reato, ma a breve l’europarlamentare potrà godere dei benefici dell’immunità a cui certamente non rinuncerà. Una presa di posizione che ha fatto registrare la dura reazione di Confedilizia e di Fratelli d’Italia.

“Occupate le case sfitte!”

“Sì, lo confesso! Sono stata una militante del movimento di lotta per la casa che negli anni ha dato battaglia sul tema del diritto all’abitare, a Milano e in tutta Italia”: inizia così il post pubblicato sui social da Ilaria Salis nel quale l’eurodeputata di Avs tratta il tema della casa e delle occupazioni abusive, rivendicando “con grande orgoglio di aver fatto parte di questo movimento e di continuare a sostenerlo!”.

Per Ilaria Salis, “un gran numero di individui e famiglie, spesso prive dei mezzi necessari per reagire adeguatamente, sono tormentate da richieste infondate di questo genere. Il totale dei crediti contabilizzati da Aler ammonta infatti ad oltre 176 milioni di euro! La pratica di richiedere esose indennità di occupazione agli inquilini, basata su presupposti a dir poco incerti, è una strategia utilizzata sistematicamente per spaventare gli occupanti e tentare di fare cassa”. Insomma, l’elezione a Strasburgo non ha modificato di un millimetro la percezione della Salis sui confini e sui limiti delle cose che si possono fare.

Confedilizia: “Incita a compiere reati “

Immediata la replica di Confedilizia, per la quale, “La prima esternazione da ‘onorevole’ di Ilaria Salis è dedicata alla rivendicazione orgogliosa di una serie di reati riguardanti la casa. Complimenti agli elettori!”, le parole del Presidente dell’associazione, Giorgio Spaziani Testa.

Procaccini: “Esordio disdicevole. E’ istigazione di reato”

Nicola Procaccini, europarlamentare di Fdi e Presidente uscente di Ecr, definisce l’esordio pubblico della Salis, “Disdicevole. Mi pare un esordio di grande spirito legalitario(!). Si tratta di esternazioni farneticanti, giustamente censurate da Confedilizia: la sinistra che si ammanta di legalità invita a compiere reati”. Procaccini ricorda alla Salis che, “con i soldi sprecati per il Superbonus avremmo potuto costruire 200mila alloggi popolari. Invece di farneticare ne chieda conto al Pd e a Giuseppe Conte, suoi alleati”.

Antoniozzi: “Pd e Avs si dissocino da Salis. “

L’on. Ilaria Salis, neo eletta al Parlamento europeo, istiga al reato, invitando all’occupazione di case sfitte alla resistenza agli sgomberi. Si tratta di dichiarazioni gravissime, perché in Italia ci sono migliaia di persone ( la stragrande maggioranza delle quali con una sola abitazione) che si sono viste cacciare fuori dagli abusivi. Il Pd e Avs si dissocino subito dalla loro “compagna”. Lo scrive sui social il vicecapogruppo di Fdi alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

Italia Viva: “Salis sceglie i prepotenti”

“Oggi Ilaria Salis rivendica l’orgoglio di aver fatto parte dei comitati di lotta per la casa, partecipando a occupazioni di immobili cosa ne pensano le famiglie bisognose, magari con bambini e anziani a carico, che in tutta Italia attendono da tempo un alloggio rispettando le graduatorie”. Lo dice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva. “Osservare la legge, rispettare le regole non è un optional – prosegue Paita – ma è il pilastro sul quale si fonda la convivenza sociale. Ci chiediamo come possa una certa sinistra anteporre l’arroganza alla legalità. Noi stiamo sempre dalla parte dei più deboli , Salis sceglie invece di stare coi prepotenti “.