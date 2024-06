La Salis torna a Monza ma i vicini non la amano: “Che vergogna che sia europarlamentare”

Ilaria Salis avrà probabilmente introiettato la massima cristiana, nemo propheta in patria, visto che il suo rientro a Monza, dopo l’esilio ungherese, non ha ricevuto accoglienze trionfali. Ne parla stamani Libero, raccontando le reazioni stizzite dei vicini di casa della neo parlamentare europea, eletta a Strasburgo pochi giorni fa nelle liste di Alleanza Verdi e di Sinistra.

Il quartiere monzese che non ama la Salis

Libero ha interpellato i vicini di casa di Ilaria, che abita nel quartiere San Biagio, dove vive il padre, una zona prevalentemente borghese e tranquilla. E i commenti sono stati tutt’altro che benevoli verso la donna. Il gestore del bar che frequenta Roberto Salis dice che è, “un uomo tranquillo, me lo ricordo quando partiva in macchina la mattina presto per andare in Ungheria dalla figlia”. Sulla donna, invece, il giudizio è tranciante: “Ora che è stata eletta a Bruxelles dovrebbe portare qualche atto concreto, dov’è finita?”- dice un altro dei vicini di casa, dimenticando che ancora l’Assemblea non si è insediata.

“Di lei non c’è traccia”

Gli abitanti del tranquillo quartiere di San Biagio lamentano l’assenza fisica di Ilaria Salis, che dal suo rientro non ha ancora parlato. “Lei non sembra interessata a contribuire alla causa del partito che l’ha candidata. Finita la prigionia ungherese, si fa sempre più spazio la paura del confronto con l’opinione pubblica”, aggiunge un altro degli abitanti della zona.

Un’altra signora fa notare lo stupore della cittadinanza dinanzi al clamore mediatico scatenatosi dopo il ritorno in patria dell’europarlamentare: “si tratta di un quartiere estremamente tranquillo, tanto che quando si sono presentate decine di cronisti e fotografi per il rientro della famiglia Salis, in tanti sono rimasti interdetti”.

La chiosa riguarda un altro vicino di casa che considera, “vergognosa” la sua elezione a Strasburgo.

Dal ritorno un solo post

Dal rientro in Italia dall’Ungheria, Ilaria Salis ha pubblicato un solo post in cui ha scritto “Sono finalmente tornata a casa! È indescrivibile la gioia di rivedere di persona i miei affetti e tornare a condividere le nostre vite. Ora mi preparerò per questa nuova avventura”. Lunedi prossimo compirà 40 anni. Un bel compleanno per la nuova onorevole che i vicini di casa non amano tanto.