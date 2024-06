L’esordio dell’onorevole Ilaria Salis: dà forfait ai militanti di Sinistra Italiana. Al suo posto si presenta il padre

Inizia con un forfait l’avventura politica di Ilaria Salis da neoeletta al Parlamento europeo: era attesa in videocollegamento alla festa di Sinistra italiana di Milano, ma non si è presentata, suscitando una certa delusione tra i militanti. Al suo posto è apparso il padre Roberto, che giusto il giorno prima aveva annunciato le “dimissioni da portavoce” della figlia, visto che era rientrata in Italia. Non è chiaro perché Salis non si sia collegata per il saluto che non prevedeva domande da parte del pubblico: gli organizzatori hanno parlato sia di un “fraintendimento” sulle circostanze, ovvero del fatto che pensava che si trattasse di un confronto privato con il partito, sia del fatto che ancora “non è nelle condizioni” dopo il viaggio e la detenzione; secondo quanto emerso, poi, il padre avrebbe comunicato ai vertici di Avs che “è in ferie fino a lunedì”. Ilaria Salis, comunque, tra sabato e domenica ha potuto salutare parenti e amici che l’hanno raggiunta dopo il rientro a Monza.

Roberto Salis ai militanti di Sinistra Italiana: “Con Ilaria avete fatto un ottimo acquisto”

In ogni caso, stando a quello che ha detto Roberto Salis, la figlia dovrebbe iniziare a breve a far sentire la sua voce. “Ieri mi sono dimesso da ruolo di portavoce e candidato per conto terzi, ora deve parlare Ilaria. Nei prossimi giorni inizierà la sua attività, so che avete fatto un ottimo acquisto, sarà una grande sorpresa non tanto piacevole per la maggioranza”, ha detto Roberto Salis, rassicurando i militanti di Sinistra italiana sul fatto che “vedrete che avete fatto un ottimo acquisto”. Poi il padre è tornato a parlare della presunta macchina del fango che avrebbe travolto lui e la figlia, sostenendo che “fa parte della lotta politica del fascismo, i fascisti fanno così, hanno fatto così con Gramsci e Matteotti, è il loro modo di comportarsi”. “Sono oggetto di una shitstorm, ma sono contento di fare da parafulmine e far lavorare Ilaria. Come si dice ‘Non ti curar di loro ma guarda e passa’”, ha aggiunto.

Ilaria Salis su Instagram: “Ci sentiamo a breve”

Su Instagram Ilaria Salis ha postato una foto insieme agli amici arrivati a casa per salutarla e nella didascalia ha scritto che “in questo momento la mia comunicazione non sarà scandita da tempi e esigenze mediatiche. Ci sentiamo a breve!”. Secondo quanto riferisce La Stampa, la segreteria di Avs le sta “preparando articoli di giornale e rassegne stampa, per permetterle di leggere tutto quello che è successo, che è stato scritto in questi mesi, in sua assenza, sulla sua storia, ‘perché nella bolla in cui ha vissuto non ha ancora percepito davvero la forza straordinaria di quel che è accaduto'”. Sulla riluttanza a esporsi, però, oltre alla stanchezza e alla necessità di “aggiornarsi”, circola anche un’altra ipotesi, formulata oggi da Libero: le vedute politiche di Ilaria Salis potrebbero non essere perfettamente allineate con quelle di Avs, che rischierebbe di trovarsi in imbarazzo anche per la visibilità della neoeletta eurodeputata in questo momento superiore a quella dei leader. Raggiunto un risultato favorevole per entrambe le parti – l’elezione con relativa scarcerazione per Salis, un aumento del consenso e il superamento della soglia per il partito – “l’impressione – scrive Fabio Rubini – che si sta facendo largo dal giorno dello spoglio delle europee, è di una presa di distanza reciproca”.